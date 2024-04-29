Binlerce öğrenci tatil heyecanının yanında karne ve başarı belgesi heyecanı da yaşamaktadır. Derslerdeki başarıya göre verilen belgelerden biri olan teşekkür belgesi için kaç ortalama gerektiği hakkında detaylar birçok öğrencinin radarına girmektedir. Teşekkür belgesi alıp almadığını merak edenler ortalama kaç olursa teşekkür alınır, ortaokulda ve lisede teşekkür belgesi kaç puanla alınır sorularına yanıt aramaktadır.

Ortalama Kaç Olursa Teşekkür Belgesi Alınır?

Teşekkür belgesi, ilköğretim 4. sınıftan itibaren öğrencilerin ders notu ortalamaları ve okul içindeki davranışlarına göre verilen belgelerden biridir. Bir öğrencinin teşekkür belgesi alma hakkını elde etmesi için dönem sonu ders notu ortalamasının 70.00 ile 84.99 arasında olması gereklidir. Not ortalaması 70.00 puanın altında kalan öğrenciler ne yazık ki teşekkür belgesi alamamaktadır.

Teşekkür ve diğer başarı belgeleri için gereken not ortalaması hesaplaması ise şu sıralama ile yapılır; dersten alınan puan ortalaması ile o dersin haftalık saati ile çarpılır, bütün dersler için bu işlem yapıldıktan sonra çıkan tüm sonuçlar toplanır ve tüm derslerin haftalık ders saati toplamına bölünür.

Ortaokulda Ve Lisede Teşekkür Belgesi İçin Kaç Puan Gereklidir?

Teşekkür belgesi için gerekli olan başarı ortalaması lise, ortaokul ve ilköğretim 4. sınıfta aynıdır. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıfa giden bir öğrencinin teşekkür belgesini almaya hak kazanması için not ortalamasının en az 70.00 puan olması gerekmektedir.