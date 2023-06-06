Ortalamalar yükselecek yüzdelik dilimler gerileyecek

2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) genel olarak öğrencilerin fazla zorlanmadığı bir sınav olarak değerlendirildi. Öğrencileri zorlayacak soru sayısı oldukça az oldu. Ancak LGS bir sıralama sınavı olduğundan soruların zor ya da kolay olması sonucu değiştirmiyor. Önemli olan kaç net yapıldığı değil, öğrencinin yaptığı netlerle kaçıncı sıraya girebildiği. Netlerin yükselmesi, okul puanlarının yükselmesine ve belirli puan aralıklarında yığılmalara neden olacak. LGS'de bu yıl şampiyon sayısında rekor artış bekleniyor. Türkiye genelinde de özellikle matematik testinde ortalamalar yükselecek. Ancak bu durum tercihte en önemli referans olan yüzdelik dilimlerin gerilemesine neden olacak. Okul taban puanlarının da 2022'ye göre yükselmesi bekleniyor.Türkiye yüzdelik dilimi aslında sıralamadır ve okulların kaçıncı sıradan öğrenci aldığını gösterir. Örneğin 1 milyon öğrencinin girdiği bir sınavda her yüzdelik diliminde 10 bin öğrenci var demektir. A okulu yüzde 2.50 diliminden öğrenci alıyorsa Türkiye sıralamasında 25 bininci öğrenciyi almış demektir. B okulu yüzde 4'ten öğrenci almışsa Türkiye sıralamasında 40 bine giren öğrenciyi almış demektir.Pekiöğrencileri bu yıl en çok hangi sorular zorladı?Hangi testten hangi soruları doğru yanıtlayanların sıralamaları yükselecek? Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ve bölüm başkanları eleyici olan soruların hangileri olduğunu şöyle sıraladı:Sınav soruları önceki yıllardan farklı olarak sadece edebi metinlerden seçilmiş. Öğrencileri zorlayabilecek 4 soru A kitapçığına göre 2, 3, 6 ve 12'nci sorulardır. Bu sorular cümlede anlam sorusu olmakla birlikte karşılaştırma, değerlendirme ve farklı düşünme becerisi gerektirmektedir.Orta güçlükte. Okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşuyor. Soru dağılımı birinci dönem işlenmiş konulara neredeyse eşit şekilde yapılmış. Soru ve konu dağılımları 2020 LGS'ye benzer nitelikte.4 soru öğrencileri zorlayacak nitelikte. A kitapçığı 2, 3, 5 ve 10'uncu sorular.Öğrencilerin bu soruları çözebilmeleri için anlam bilgisiyle birlikte kavram bilgisine de hâkim olmalarını gerekiyor.Soru dağılımı beklendiği gibi olmuş. Sürpriz yok. A kitapçığına göre 19 ve 20'nci sorular, zorlayıcı ve eleyici sorular olarak görülebilir.Bu seneki sınavda kolay soru sayısı geçmiş yıllara göre daha fazlaydı, bu sebeple bu yıl matematik doğru ortalamasının Türkiye genelinde önceki yıllara göre daha fazla olacağını düşünüyoruz.Sınav genel olarak kolay ve orta seviyede sorulardan oluşuyor.Uzun paragraf ve deney soruları diğer yıllara göre daha az sorulmuş. Sorularda çok fazla eleyici ve çeldirici yüksek soru konulmamış. A kitapçığına göre 11'inci soru en eleyici hususlardan biri olacaktır.Geçen yıllara göre daha kolay hazırlanmış.Bu yıl neredeyse tüm sorular okuduğunu anlama üzerine sorulmuş. A kitapçığı 4, 8 ve 10'uncu sorular biraz daha dikkat ve analiz gerektiriyor.