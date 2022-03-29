Ortaöğretim KPSS Konuları 2022: KPSS Ortaöğretim Konuları Ve Soru Dağılımı

Diğer tüm KPSS B grubu sınavlarında olduğu gibi, ortaöğretim sınavının süresi 130 dakikadır. Ortaöğretim seviyesindeki konulardan toplam 120 soru sorulmaktadır. Genel kültür ve genel yetenek olarak iki temel kategoriye ayrılır. Genel yetenek bölümünde, Türkçe, Matematik ve Geometri derslerinden soru çıkar. Genel Kültür'de, Coğrafya, Tarih ve Vatandaşlık Bilgisi dersleri sorulmaktadır. Soru sayıları bakımından şu şekilde bir dağılım gösterir: 30 Türkçe, 30 Matematik, 30 Tarih, 18 Coğrafya, 12 Vatandaşlık ve Güncel Bilgilerdir.
Ortaöğretim KPSS Konuları Nelerdir?
Devlet kurumlarındaki çeşitli pozisyonlarda görev alabilmek için girilen 2022 ortaöğretim KPSS'nin konuları aşağıda verilmiştir.
Türkçe Konuları
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragrafta Anlam
- Sözcükte Yapı
- Sözcük Türleri
- Sözcük Grupları
- Cümlenin Ögeleri
- Cümle Türleri
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Anlatım Bozuklukları
- Sözel Mantık
Matematik Konuları
- Temel Kavramlar
- Sayılar
- Faktöriyel
- Sayı Basamakları
- Bölme ve Bölünebilme
- Asal Çarpanlara Ayırma
- EBOB-EKOK
- Rasyonel Sayılar
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Çarpanlara Ayırma
- 1. Dereceden Denklemler
- Oran – Orantı
- Sayı Problemleri
- Kesir Problemleri
- Yaş Problemleri
- İşçi-Havuz Problemleri
- Hareket Problemleri
- Yüzde
- Kar-Zarar Problemleri
- Karışım Problemleri
- Grafik Problemleri
- Kümeler
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
- Fonksiyonlar
- Sayısal Mantık
Geometri Konuları
- Geometrik Kavramlar
- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Özel Üçgenler
- Dik Üçgen
- İkizkenar Üçgen
- Eşkenar Üçgen
- Açıortay
- Kenarortay
- Üçgende Alan
- Üçgende Benzerlik
- Açı Kenar Bağıntıları
- Çokgenler
- Dörtgenler
- Çember ve Daire
- Analitik Geometri
- Katı Cisimler
Tarih Konuları
- İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
- İlk Türk İslam Devletleri
- Anadolu Selçuklu Dönemi ve Beylikler Dönemi
- Osmanlı Devleti
- Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
- Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
- Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
- 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
- 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ve Islahatları
- 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ve Islahatları
- 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
- Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
- TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar
- Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
- Cumhuriyet Dönemi
- Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası
- Atatürk İlkeleri
- Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Coğrafya Konuları
- Türkiye'nin Coğrafi Konumu
- Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
- Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
- Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
- Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası
- Tarım
- Hayvancılık
- Madenler ve Enerji Kaynakları
- Sanayi ve Endüstri
- Ulaşım
- Ticaret
- Turizm
- Bölgeler Coğrafyası
Vatandaşlık Konuları
- Temel Hukuk
- Anayasa ve Devlet Yapıları
- Hükümet Sistemleri ve Demokrasi
- Türk Anayasa Tarihi
- 1982 Anayasası'nın Temel İlkeleri
- Temel Hak ve Hürriyetler
- Yasama
- Yürütme
- Yargı
- İdare Hukuku
- Güncel Bilgiler
KPSS Ortaöğretim Konu ve Soru Dağılımı
Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:
Türkçe = 30 Soru
Matematik ve Geometri = 30 Soru
Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.
Tarih = 27 Soru
Coğrafya = 18 Soru
Vatandaşlık = 9 Soru
Güncel Bilgiler = 6 Soru
Matematik ve Türkçe testleri, okuduğunu anlamayı, mantıklı düşünmeyi, problem çözmeyi gerektirir. Tarih ve Coğrafya sınavları ise, halihazırda öğrenilen bilgilerden yola çıkarak yorum yapabilme yeteneği de ister. Vatandaşlık ve Güncel ilgiler soruları tamamen bilgiye dayalıdır. Bundan dolayı, genel kültür seviyesini artırmaya yönelik kitaplar okunmalı ve gündem yakından takip edilmelidir.