Ortaöğretim KPSS Konuları 2022: KPSS Ortaöğretim Konuları Ve Soru Dağılımı

Diğer tüm KPSS B grubu sınavlarında olduğu gibi, ortaöğretim sınavının süresi 130 dakikadır. Ortaöğretim seviyesindeki konulardan toplam 120 soru sorulmaktadır. Genel kültür ve genel yetenek olarak iki temel kategoriye ayrılır. Genel yetenek bölümünde, Türkçe, Matematik ve Geometri derslerinden soru çıkar. Genel Kültür'de, Coğrafya, Tarih ve Vatandaşlık Bilgisi dersleri sorulmaktadır. Soru sayıları bakımından şu şekilde bir dağılım gösterir: 30 Türkçe, 30 Matematik, 30 Tarih, 18 Coğrafya, 12 Vatandaşlık ve Güncel Bilgilerdir.

Ortaöğretim KPSS Konuları Nelerdir?

Devlet kurumlarındaki çeşitli pozisyonlarda görev alabilmek için girilen 2022 ortaöğretim KPSS'nin konuları aşağıda verilmiştir.

Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Sözcükte Yapı

Sözcük Türleri

Sözcük Grupları

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozuklukları

Sözel Mantık

Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Sayılar

Faktöriyel

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

Asal Çarpanlara Ayırma

EBOB-EKOK

Rasyonel Sayılar

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Çarpanlara Ayırma

1. Dereceden Denklemler

Oran – Orantı

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

İşçi-Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Yüzde

Kar-Zarar Problemleri

Karışım Problemleri

Grafik Problemleri

Kümeler

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Fonksiyonlar

Sayısal Mantık

Geometri Konuları

Geometrik Kavramlar

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Özel Üçgenler

Dik Üçgen

İkizkenar Üçgen

Eşkenar Üçgen

Açıortay

Kenarortay

Üçgende Alan

Üçgende Benzerlik

Açı Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

Tarih Konuları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İlk Türk İslam Devletleri

Anadolu Selçuklu Dönemi ve Beylikler Dönemi

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ve Islahatları

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ve Islahatları

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar

Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

Cumhuriyet Dönemi

Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası

Atatürk İlkeleri

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya Konuları

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü

Türkiye'nin Fiziki Özellikleri

Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası

Tarım

Hayvancılık

Madenler ve Enerji Kaynakları

Sanayi ve Endüstri

Ulaşım

Ticaret

Turizm

Bölgeler Coğrafyası

Vatandaşlık Konuları

Temel Hukuk

Anayasa ve Devlet Yapıları

Hükümet Sistemleri ve Demokrasi

Türk Anayasa Tarihi

1982 Anayasası'nın Temel İlkeleri

Temel Hak ve Hürriyetler

Yasama

Yürütme

Yargı

İdare Hukuku

Güncel Bilgiler

KPSS Ortaöğretim Konu ve Soru Dağılımı

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

Türkçe = 30 Soru

Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

Tarih = 27 Soru

Coğrafya = 18 Soru

Vatandaşlık = 9 Soru

Güncel Bilgiler = 6 Soru

Matematik ve Türkçe testleri, okuduğunu anlamayı, mantıklı düşünmeyi, problem çözmeyi gerektirir. Tarih ve Coğrafya sınavları ise, halihazırda öğrenilen bilgilerden yola çıkarak yorum yapabilme yeteneği de ister. Vatandaşlık ve Güncel ilgiler soruları tamamen bilgiye dayalıdır. Bundan dolayı, genel kültür seviyesini artırmaya yönelik kitaplar okunmalı ve gündem yakından takip edilmelidir.