Ortaokul Nasıl Yazılır? TDK Orta Okul Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk dil kurumu kelimelerin nasıl yazılacağı hakkında bilgi verir. Kelimeler üç çeşittir. Birleşik kelimeler farklı farklı şekillerde oluşabilir. Bu şekillerden sıfat tamlaması olarak oluşan kelimelerden biri de ortaokul kelimesidir. Ortaokul nasıl yazılır dediğimizde öğretim düzeylerinin isimlerinin sıfat tamlaması olduğunu görürüz. TDK orta okul doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı, sorusuna Türk Dil Kurumundan elde edilen verilere göre birleşik yazıldığı yanıtını veririz.

Ortaokul nasıl yazılır?

Ortaokul, öğrencileri genle eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan, genellikle dört yıllık ortaöğretim okuluna denir. Önceleri 3 yıllık ortaokul eğitimi 4+4+4 eğitim sistemi ile 4 yıla çıkarılmıştır. Bu kelime genellikle Orta okul şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ortaokul şeklinde olmalıdır.

TDK orta okul doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı?

Ortaokul kelimesi Türk Dil Kurumunun imla kılavuzunda yer almamaktadır. Fakat ortaokul kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe sözlüklerde bitişik yazılan birleşik kelimedir. ortaokul kelimesinin doğru ve yanlış kullanımları şu şekildedir:

orta okul (Yanlış kullanım)

ortaokul (Doğru kullanım)

Ortaokul kelimesinin cümle içinde kullanımı şu şekildedir: