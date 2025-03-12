Örtbas Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Ört Bas Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilbilgisi kurallarına göre bazı kelimeler zamanla birleşerek tek bir kelime haline gelir. Bu tür kelimeler, günlük kullanımda kalıplaşmış anlamlar kazandıkları için birleşik olarak yazılır. Örtbas etmek, bir olayı gizlemek, saklamak ya da üstünü kapatmak anlamına gelen yaygın bir deyimdir ve dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılması gerekir. Örtbas nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce ayrıca anlamından bahsetmek doğru olacaktır.

Örtbas Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "örtbas" kelimesi bitişik yazılmalıdır. "Ört bas" şeklinde ayrı yazımı ise hatalıdır ve resmi yazım kurallarına aykırıdır.

Örtbas (Doğru)

Ört bas (Yanlış)

TDK'ye Göre Ört Bas Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK'nin belirlediği kurallara göre, birleşik kelimelerin yazımı konusunda bazı önemli noktalar bulunmaktadır. "Örtbas" kelimesi de bu kurallara tabidir.

Emir Kipiyle Oluşan Birleşik Kelimeler: TDK'ye göre, bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. "Örtbas" da bu kurala uyar.

Anlam Kaynaşması: "Örtbas" kelimesi, zamanla anlamca kaynaşmış ve kalıplaşmış bir birleşik kelime haline gelmiştir. Bu nedenle bitişik yazılır.