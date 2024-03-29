“Oruç ve Sağlık” paneli

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın yapacağı "Oruç ve Sağlık" paneline konuk olacak. Panel 29 Mart Cuma günü saat 14.00'te İrfan Günsel Kongre Merkezi'ndeki 1 no'lu salonda gerçekleştirilecek.

"Ramazan, İslam'a inananlar için manevi bir aydır. Bu ayda Oruç tutmak, Müslümanlar için bir vecibedir. İslam dininin mensupları bir ay boyunca oruç tutarak manevi bir deneyimin yanı sıra, fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutları da bulunan bir tecrübe yaşarlar" diyen Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, "Bu tecrübeyi yaşarken sadece yiyecek ve içecek tüketimini koordine etmez, aynı zamanda sabır, dayanıklılık ve ruhsal arınma gibi değerleri de içselleştirmeye çalışırlar. Bütün bunlar bedenin alışık olduğu rutinin dışına çıkılarak yapılması gerekir. Bu zorunlu olarak oruç ibadetinin sağlık üzerindeki etkilerine yoğunlaşmayı da icap ettirir" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Söylemez, "Allah'ın bize emanet ettiği bu bedeni doğru bir şekilde kullanmak, bize yüklenen ilahi bir başka yükümlülüktür. Hal böyle olunca Ramazan ayında oruç tutarken sağlıklı kalmak, doğru beslenmeye çalışmak ve doktorların önerilerine uygun yiyecek tüketmek büyük önem arz ediyor. 'Oruç ve Sağlık' panelini bu amaçla düzenliyoruz" dedi.