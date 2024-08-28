Uzun bacakları ve geniş gövdeleriyle örümceklerin özellikle ev ortamında görülmesi korkutucu bulunur. Fakat korkutucu bulunan bu minik canlılar tamamen zararsızdır. Bunun yanında ekosistem için oldukça önemli olan döngüyü yerinde tutar. Geniş adaptasyon yeteneklerine sahip olan örümcekler hemen hemen her yerde yaşayabilir. Gövdelerinde ürettikleri ve salgıladıkları ipek ile etkileyici ağlar örerek hem besin toplar hem de kendilerine barınacak bir alan oluştururlar. Bulundukları her ortamda zahmetsizce tırmanabilmeleri, uzun ve çok sayıda bacaklı olmaları sebebiyle örümcek zıplar mı, evde çıkan örümcekler zıplayabilir mi gibi sorular sıkça sorulur.

Örümcek Zıplar Mı?

Bacak yapılarının güçlü olması sebebiyle bazı örümcek türleri zıplayabilir. Fakat bu türe ait örümcekler genellikle ormanlık alanlarda bulunurlar ve çok nadir rastlanmayan türden örümceklerdir. Görülen her örümcek zıplama yeteneğine sahip değildir, ancak zıplayabilen örümcek türleri oldukça yaygın ve fazladır.

Evde Çıkan Örümcekler Zıplayabilir Mi?

Her ne kadar zıplayabilen örümcek türleri bulunsa da, her örümcek zıplayamaz. Bunlara bir örnek olarak da evde çıkan örümcekler gösterilebilir. Örümcekler yalnızca avlanmak ve herhangi bir tehlikeden kaçmak amacıyla zıplarlar. Bu sebeple evlerde çıkan örümcekler genellikle ağ örerek avlandığından zıplama kabiliyetine sahip değildir.