Oryantiring Nedir? Oryantiring Nasıl Oynanır, Hangi Becerileri Geliştirir?

Oryantiring nedir ya da nasıl oynanır gibi sorular, bu sporla ilgilenenlerin en çok merak ettiği sorular arasında yer alır. Oryantiring kaç türü var veya eğitimde oryantiring nedir sruları da incelenmesi gereken konular arasındadır. Bu sporda 4 ana disiplin vardır. Peki, oryantiring 4 ana disiplini nedir? Oryantiring hangi becerileri geliştirir araştırması, bu sporun avantajları kapsamında merak edilir. Bu sporun faydaları neler sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Oryantiring Nedir?

Oryantiring, Türkçe karşılığı "koşarak hedef bulma" olan çok eğlenceli ve hareketli bir spordur. Söz konusu spor, zamana karşı oynanır. Oyuncuların her birinin elinde bir pusula ve harita vardır. Daha çok ormanlık alanlarda oynanan bu oyun, günümüzde federasyon kapsamında organize edilen bir yarıştır.

Bu sporda oyunculara belirli sayıda hedef verilir. Oyuncuya verilen koordinatlardan istifade ile pusula ve harita kullanılarak hedefin yeri bulunur. Sonrasında ise oyuncu diğer hedefe yol alır. Yarışmanın son hedefi başlangıç noktasıdır. Hedefleri doğru şekilde ilk önce bulan yarışmacı, oyunu kazanmış olur.

Oryantiring 4 Ana Disiplini Nedir?

Oryantiring sporunsda 4 temel disiplin vardır. bu disiplinler aşağıda sıralanmıştır.

Foot-O

Ski-O

Trail-O

Mtb-O

Foot-O, oryantiring sporsunun en yaygın disiplinidir. Koşarak veya yürüyerek yapılan etkilikleri bu disiplin içerir.

Oryantiring Hangi Becerileri Geliştirir?

Oryantiring, yarışmacıya çok önemli beceriler kazandıran bir spordur. Öncelikle yarışmacı pusula ve harita kullanarak yön ve hedef tayini yapabilir. Bunun yanında hızlı hareket ederek doğru hedefe yönlenir. Hız çok önemli olduğu için zaman içerisinde yarışmacının kondisyonu da gelişecektir. Federasyon bünyesinde Türkiye geneli ve Dünya geneli turnuvalar düzenlenmektedir. Söz konusu spor, çok eğlenceli olmasının yanı sıra güçlü bir kondisyon kazanmanızı da sağlar.