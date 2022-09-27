Osman Bey Kimdir? Osman Gazi Dönemi Gelişmeleri, Özellikleri, Fetihleri, Çocukları, Hayatı ve Ölümü

Osman Bey kimdir sorusunun en net cevabı; Osmanlı Devleti'nin, Ertuğrul Gazi'den sonraki esas kurucusudur. Osman Bey hayatı ve fetihleri hakkında bazı verilere ulaşmak mümkündür. İmparatorluğun ilk dönemleri olduğu için Osman Bey dönemi gelişmeleri ve özellikleri muhakkak bilinmelidir. Kendinden sonra tahta çıkanın kim olduğunu öğrenmek için Osman Gazi çocukları ve oğulları öğrenilmelidir. İşte Osman Bey kaç yaşında ve neden öldü sorusuna ilişkin detaylar ve daha fazlası…

Osman Bey Kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında kurulmuştur ve kurucusu Osman Gazi'dir. Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun'un oğlu olan Osman Bey, 1258'de Sögüt'te doğmuş ve 1326'da Bursa'da vefat etmiştir. Dedesi Süleyman Şah, büyükannesi ise Hayme Hatun'dur. Ertuğrul Gazi'den sonra 1281'de onun yerine geçmiştir. Osmanlı hanedanına adını veren o'dur. 1299 yılında Osmanlı Devleti'ni kurmuş ve kendisini "Sultan" ilan etmiştir. Özel hayatı hakkında oldukça sınırlı bilgi vardır. Osman Gazi hayatı boyunca İki kez evlenmiş ve toplamda yedi çocuğu olmuştur. Bunlar, Orhan Gazi, Alâeddin Ali Bey, Çoban Bey, Hamid Bey, Pazarlı Bey, Melik Bey, Fatma Melek Hatun'dur. Mâlhun Hâtun ve Şeyh Edebali'nin kızı Râbia Bala Hâtun ise eşleridir.

1290-1300 yılları arasında Osman Gazi ve ordusu, sınırdaki komşularına saldırmaya ve kalelerini almaya başlamıştır. O zamanlarda "Bey" unvanını taşımıştır. Çünkü, Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı bir uc beyliğidir. Genişleme politikası izleyen Osman Bey, Bizanslıların komşusu olana kadar topraklarını genişletmeyi başarmıştır. Saltanatın başlangıcında, sadece dört yüz askere sahipken, daha sonra dört bine çıkarmıştır. Bundan dolayı, Osmanlıların adı daha çok duyulmuştur. Karacahisar'ı, 1288 ve 1291 yılları arasında fethetmeyi başarmış ve kendi adına hutbe okutmuştur. Böylece, kısmen özgür olduğunun işaretini vermiştir.

1299'da Bilecik ve Yarhisâr'ı fethetmiştir. Kendisinden sonra tahta geçecek olan oğlu Orhan'ı ise Yarhisâr Tekfurunun kızı ile evlendirmiştir. Selçuklu Hükümdarı olan III. Alâ'addin Keykubad 1300 yılında, tabl, alem ve tuğu Osman Gazi'ye bir ferman olarak göndererek onun kısmi saltanatını onayladığını göstermiştir. 1308'de İlhanlılar tarafından Selçuklulara son verilince, Osmanlı tamamen bağımsız olmuştur. Bu tarihten sonra, Mekece, Gölpazarı, Akhisar Osmanlı toprağı olmuştur. Osman Bey, 1324'te beyliği Orhan Bey'e devretmiştir. 1326 yılında vefat ettiğinde 67 yaşında olan Osman Bey, Bursa'ya defnedilmiştir.

Osman Bey Dönemi Gelişmeleri Nelerdir?

Aşağıda Osman Bey dönemindeki yaşanan gelişmeler sıralanmıştır.