Osman Bey Tarafından Fethedilen Yerler - Osman Bey’in Fethettiği Yerler Hangileri?

Osman Bey tarafından fethedilen yerler, devletin genişleme politikası kapsamında stratejik öneme sahip coğrafyalardır. Bu anlamda Osman Bey, çok sayıda yerleşim yerini fethetmiştir. Osman Bey döneminde fethedilen yerler hangisi konusunu araştırdığınızda çok sayıda araştırma yazısı karşınıza çıkacaktır. Osman Gazi tarafından fethedilen yerlerden değildir gibi sorular da genel kültür açısından önemlidir. Osman Bey'in fethettiği yerler ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.
Osmanlılar, Oğuzların Kayı boyundan gelmiştir. Ertuğrul Gazi vefat ettikten sonra aşiretin idaresini Osman Bey üstlenmiştir. Osman Bey de devletin bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Beyliği'ni kurmuştur. Beylik kurulduktan sonra sürekli bir genişleme politikası gütmüştür. Bu da 600 yıl gibi uzun bir süre devletin dünyada hüküm sürmesine neden olmuştur. Söz konusu padişah döneminde fethedilen yerler aşağıda sıralanmıştır.
Osmanlı Devletinin ilk başkenti Söğüt'tür. Osman Gazi tarafından Bursa'nın fethedilmesinden sonra Bursa başkent ilan edilmiştir. Fethedilen diğer topraklar da devletin büyümesi ve ilerleyen dönemde büyük bir imparatorluk haline gelmesini sağlamıştır.