Osman Hamdi Bey Kimdir? Osman Hamdi Bey Eserleri, Tabloları ve Hayatı

Osmanlı Devleti döneminde yaşamış pek çok sanatçı bulunmaktadır. Yazmış olduğu eserlerle ve özellikle tablolarıyla bilinen Osman Hamdi Bey unutulmaz bir sanatçıdır. Bizler de sizler için Osman Hamdi Bey ile ilgili en merak edilen şu soruların cevaplarını derledik; Osman Hamdi Bey kimdir, Osman Hamdi Bey eserleri, Osman Hamdi Bey tabloları, Osman Hamdi Bey hayatı ve sanat görüşü nedir?

Osman Hamdi Bey Kimdir?

Osman Hamdi Bey Türk arkeolog, ressam, müzeci ve Kadıköy' ün ilk belediye başkanı olarak bilinir. İlk Türk arkeolog olarak kabul edilir. Sakız Adası'ndan küçük yaşta evlatlık olarak gelen Rum asıllı Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa'nın oğludur. Yine aynı zamanda İstanbul Milletvekili, belediye başkanı, müzeci, kimyager ev felsefeci Halil Ethem Bey ve nümizmat İsmail Galip Bey'in abisidir.

Osman Hamdi Bey Eserleri, Tabloları ve Hayatı

Hayatı; 30 Aralık 1842 yılında İstanbul' da dünyaya geldi. Ülkenin ilk maden mühendislerinden olan babası İbrahim Ethem Bey 1877' de sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Osman Hamdi Bey' in 5 kardeşi vardır ve bunlardan ikisiz kızdır. Osman Hamdi Bey ilkokul öğreniminin ardından 1856 senesinde Maarif-i Adliye okuluna başladı. Henüz 16 yaşındayken yaptığı karakalem resimlerle çevresinin dikkatini çekti. Babası ile Viyana' ya gitti ve orada müze ve sergilerle ilgilendi. Babası birkaç sene sonra onu Paris' e hukuk eğitimine gönderdi. Paris' te 12 yıl boyunca hukuk öğrenimi gördü ve o dönemin ünlü ressamlarından olan Jean-Leon Gerome ve Boulanger' ın atölyelerinde çıraklık yaptı ve iyi bir resim eğitimi aldı. Osman Hamdi Bey' in Paris' te bulunduğu dönemde Osmanlı resim öğrenimi için Şeker Ahmet Paşa ve Süleyman Seyyid' i Paris' e göndermişti. Bu üç kişi, Türk resim sanatının ilk kuşağını oluşturmuş oldu. Osman Hamdi Bey Paris' te Marie adlı bir kızla tanışıp evlendi ve 10 yıl evli kaldı. Bu evliliklerinden Fatma ve Hayriye adlı iki tane kızları oldu. Yurda döndükten sonra ise devletin farklı kademelerinde görevler aldı.

Eserleri ve Tabloları;