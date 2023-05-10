Osmancık Nerede? Osmancık Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

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Osmancık Nerede?

Osmancık, Çorum iline bağlı olan ilçelerden biridir. Söz konusu ilçe, D 80 karayolu üzerinde olduğundan ziyaretçileri de fazla olan yerleşim yerleri arasındadır. İstanbul'da Karadeniz kıyı şehirlerine giden karayolu, Osmancık üzerinden geçmektedir. İşlek bir yol olan D 80 üzerindeki önemli dinlenme tesisleri de Osmancık'ta inşa edilmiştir.

Osmancık, Çorum ilinin en önemli ilçelerinden biridir. Osmancık'tan geçerken yol kenarında leblebi ve şekerleme satan işletmelere rastlarsınız. Bu işletmelerden istifade ile sevdiklerinize hediyelik leblebi alabilirsiniz.

Osmancık'a Nasıl Gidilir?

Osmancık'a gitmek için özel bir gayret sarf etmeniz gerekmez. İstanbul'dan D 80 karayolu üzerinden Karadeniz'e giden güzergâh üzerindeki tüm yollar Osmancık'tan geçer. Özel aracınızla bu ilçeye gidebileceğiniz gibi bu güzergâhı takip eden otobüs firmalarını kullanarak da Osmancık'a ulaşabilirsiniz.

Osmancık, doğal güzellikleri ile de ön plana çıkan bir ilçedir. Düz bir alanda konuşlu olan ilçede pirinç tarlalarının varlığı da dikkat çeker. Tosya ilçesi ile komşu olan ilçede pirinç satışı yapan da çok sayıda işletme vardır.