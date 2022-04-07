Osmaniye İlçeleri: Osmaniye İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Osmaniye ilçeleri nüfus ve yoğunluk açısından farklılık gösterir. Çevresinde de büyük birçok şehir bulunur. Osmaniye, Akdeniz Bölgesi'nin doğu kesiminde yer alıyor. Şehrin doğu tarafında Gaziantep bulunuyor. Güney kısmında Hatay şehri yer alıyor. Batısında Adana ve kuzey tarafında da Kahramanmaraş bulunuyor. Şehrin toprakları güneybatıda İskenderun Körfezi'ne kadar yaklaşmaktadır. Fakat denize kıyısı olmayan bir şehirdir. Osmaniye ilçeler Haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorusunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Osmaniye İlçeleri

Osmaniye yüzölçümü 3.215 km2'dir. Bununla birlikte nüfus miktarına göre kilometrekareye yaklaşık olarak 172 insan düşer. Nüfusu giderek artış gösteren şehrin ilçeleri şu şekildedir:

Merkez

Kadirli

Düziçi

Bahçe

Toprak Kale

Sumbas

Hasanbeyli

Olmak üzere toplamda 7 tane ilçesi vardır. Kadirli ilçesi en bilinen ilçelerinden biridir ve oldukça yoğun bir nüfusa sahiptir.

Osmaniye'nin İlçeleri

Osmaniye ilçeleri arasında en fazla nüfus Merkez ilçeye aittir. Sonrasında Kadirli ilçesi en fazla nüfus ile ikinci sırada geliyor. Denizden ortalama olarak 96 metre yükseklikte yer alan Kadirli'nin birçok yayla alanı bulunuyor. Osmaniye il merkezine ise 46 km uzaklıkta bir mesafededir. Düziçi ilçesi Haruniye ismiyle de bilinen bir ilçedir. Denizden yaklaşık olarak 440 metre yukarıda yer alır.

Bahçe ilçesi Kahramanmaraş ile komşu bir ilçedir. Doğusunda da Gaziantep yer alır. Yüksek ve dağlık bir ilçedir. Toprak Kale ise şehrin güney tarafında yer alır. Meyve ağaçlarının yoğun olduğu bir yerdir. Sumbas tarihi yerleri ile ünlü bir yerdir. Hasanbeyli ise 6 köy ve 4 mahalleden oluşan bir ildir.

Osmaniye Merkez İlçeleri

Osmaniye Merkez ilçesi olarak bilinen yer şehrin ticari hayatının yoğunlaştığı yerdir. Aynı zamanda Kadirli gibi büyük ilçelerinde de son derece dinamik bir yaşam şekli bulunur. Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Osmaniye farklı açılardan gelişme gösteren iller arasında yer alır.

Osmaniye İlçeler Haritası

Osmaniye ilçelerini harita üzerinden daha net görmek mümkün olabilir. Şehir genel anlamda denizden 118 metre yükseklikte bulunur. Osmaniye ilçeler haritası aşağıda yer alıyor:

Osmaniye İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Osmaniye yüzölçümü 3.321 km karedir. Nüfusu ise bir önceki seneye göre 553.012 civarındadır. Önceki seneye 4.456 kişi daha fazladır. Erkek toplam nüfus miktarı 278.847'dir. Kadınların toplam nüfus miktarı ise 274.165 kişidir. İlçelere göre nüfus dağılımı ise şu şekildedir: