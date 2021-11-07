Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Padişahları ve Önemli Olaylar - Sırasıyla Osmanlı Duraklama Padişahları Kimlerdir?

Osmanlı Devleti duraklama dönemi 1579 ila 1699 yılları arasındaki 120 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Merkezi otoritenin bozulması, tımar ve eyalet sisteminin bozulması, bazı ekonomik problemeler vb. yaşanan pek çok sıkıntı nedeniyle Osmanlı duraklama devri yaşamıştır. İşte, Osmanlı Devleti duraklama dönemi ve padişahların listesi…

Osmanlı Duraklama Dönemi Padişahları

III. Murad

III. Mehmed

I.Ahmed

I. Mustafa

II. Osman

IV.Murad

I.İbrahim

IV.Mehmed

II.Süleyman

II.Ahmed

II.Mustafa

Osmanlı Duraklama Dönemi Padişahlarının Yaptığı İcraatlar

III. Murad

Osmanlı Devleti'nin 12. Padişahıdır.

1546 yılında Manisa'da doğmuştur.

1574 yılında tahta çıkan III. Murad ilk olarak Kâbe'nin duvarlarının tamiratını yaptırmıştır.

Tahta çıkan Murad ilk iş olarak eski anlaşmaları yenilemiştir.

O sıralarda İran şahının ölümü üzerine sefer hazırlıkları başlattı ve harekâtı yakından takip etti.

Safevileri yenilgiye uğratan Osmanlı Ordusu Gürcistan'a girerek Şirvan kesiminde bulunan şehirleri aldı.

III. Murad devrinde İngiltere ile olan ilişkiler de gelişmeler olmuştur.

1579 yılında İngiliz tüccarı için ticaret imtiyazı verildi, 1580 yılında ise tüm İngiliz tüccarların serbest şekilde ticaret yapmaları için bir ahidname ortaya konuldu.

Osmanlı Fas üzerinde etkisini arttırdı.

III. Murad dönemi Osmanlı kültürünün klasik formunun zirveye ulaştığı dönem olarak tanımlanmaktadır.

Sultam Murad 1595 yılında hayatını kaybetmiştir.

III. Mehmed

Osmanlı Devleti'nin 13 padişahıdır.

Kanuni'den sonra bizzat sefere çıkan ilk padişahtır.

İlk icraat olarak iç meseleleri yöneldi.

Babasından kalan borçları ödedi ve hazine israfını önlemek için bir takım önlemler aldı.

1596 yılında Eğri Kalesi'ni ele geçirdi.

Hoçava Meydan Savaşı'nı kazandı.

Kanije Kalesi III.Mehmed döneminde fethedildi.

Eminönü'nde bulunan Yeni Camii'nin temelleri onun döneminde atıldı.

I. Ahmed

Osmanlı Devleti'nin 14. Padişahıdır.

Sancağa çıkmadan tahta oturan ilk padişahtır.

1606 yılında Avusturya ile olan Zitvatorok Anlaşması onun zamanında olmuştur.

Ekber ve Erşet sistemini getirdi ve kardeş katline son vererek hanedanda bulunan en yaşlı en aklı başında olan erkek üyesinin başa geçmesini uygun gördü.

Sultan Ahmet Camii onun döneminde inşa ettirildi.

I. Mustafa

Osmanlı Devleti'nin 15. Padişahıdır.

Babadan oğula geçen sistemi bozularak bir kardeşin ilk kez tahta geçmesi I.Mustafa ile olmuştur.

İki kez başa geçen I. Mustafa'nın ilk saltanatı 96 gün, ikinci saltanatı da 1 yıldan fazla sürmüştür.

16 Eylül 1623 yılında Şeyhülislam'ın fetvası ile akıl sağlığının bozuk olduğu öne sürülerek ikinci kez tahttan indirildi.

II. Osman

Osmanlı Devleti'nin 13. Padişahıdır.

Dedesi III.Mehmed'den sonra sefere çıkan ilk padişahtır.

Lehistan'a sefere çıkmıştır.

İsyan sonucu öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır.

1622 yılında Yedikule zindanlarından yeniçeriler tarafından öldürülmüştür.

IV. Murad

Osmanlı Devleti'nin 17. Padişahıdır.

11 yaşında padişah olan IV. Murad o zamana kadar en genç yaşta tahta çıkan ilk padişahtır.

Tütün, kahve, içki gibi şeyleri halka yasakladı.

1632-33 yılında Revan seferi yapıldı ve Revan teslim alındı.

1638 yılında yaptı Bağdat seferi ile 14 yıldır İran'ın elinde olan şehri geri aldı.

1639 yılında İran ile Kasr-ı Şirin Anlaşması yapıldı.

Bir şeyhülislam ilk kez onun döneminde katledilmiştir.

1640 yılında hayatını kaybetti.

I. İbrahim

Osmanlı'nın 18. Padişahıdır.

IV.Murad'ın ölümü üzerine 25 yaşında tahta çıktı.

Tahta geçtiği ilk yıllarda Emirgüneoğlu olayı yaşanmış ve I.İbrahim tarafından Emir Mirgünoğlu idam edilmiştir.

1645 yılında Girit'i fethetti.

Sultan İbrahim döneminde para bastırılmadan para yarı düşürülerek ve vergiler toplanarak hazinenin güçlendirilmesi sağlanmıştır.

I.İbrahim isyan sonucu tahttan indirildi.

1648 yılında idam edilerek öldürüldü.

IV. Mehmed

Osmanlı Devleti'nin 19. Padişahıdır.

1648 yılında 7 yaşındayken tahta çıktı.

IV.Mehmet 39 yıl tahtta kalmıştır.

Bu dönemde Venedikliler ile savaşlar yapılmıştır.

Yeni Camii onun döneminde tamamlanmıştır.

Mısır Çarşısı Sultan IV. Mehmed zamanında yapılmıştır.

Bu dönemde Vaka-i Vakvakiye olayı yaşanmıştır.

1656 yılında Venedik ile yapılan savaşta Osmanlı Donanması ağır darbe aldı.

II. Viyana Kuşatması bu dönemde olmuştur.

II. Süleyman

Osmanlı Devleti'nin 20. Padişahıdır.

1642 yılında İstanbul'da doğdu.

Tahta çıktığında cülus problemi yaşamıştır.

Belgrad kuşatıldı ancak olumlu sonuç alınamadı.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bakır para bastırıldı.

Sancak Vakası yaşanmıştır.

1691 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.

II. Ahmed

Osmanlı Devleti'nin 21. Padişahıdır.

22 Haziran 1691'de 48 yaşındayken tahta çıktı.

Avusturya ile Salankamen Muharebesi yapıldı.

1692 yılında Avusturya İmparatorluğu Varat Kalesini alması sonucu Osmanlı Devlet'nin Eğri Eyaletindeki egemenliğini sonlandırmış oldu.

1694 yılında Sakız Adası seferi düzenlendi. 4 gün süren savaşın ardından Sakız Adası yeniden Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetine girdi.

II.Ahmed 1695 yılında vefat etti.

II.Mustafa