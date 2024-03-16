Osmanlı Devleti İlk Dış Borcu Hangi Savaş Sırasında Almıştır? Osmanlı’da İlk Dış Borç Kimin Zamanında Alındı?

Çeşitli nedenler ile alınan dış borçlar arasında ekonomik gelişme projelerinin finansmanı, bütçe açıklarının kapatılması, kriz dönemlerinde ekonomik istikrarın sağlanması, altyapı yatırımları gibi konular bulunabilir. Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi savaş sırasında almıştır, kimin zamanında alındı gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise Osmanlı Devleti'nin aldığı bu dış borç, borçlarla ilgili mali sorunlarla karşı karşıya kalmasına yol açmıştır.

Osmanlı Devleti İlk Dış Borcu Hangi Savaş Sırasında Almıştır?

Osmanlı Devleti'nin ilk dış borcunu alması, 1854-1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı dönemine dayanır. Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti ile Rusya İmparatorluğu arasındaki çatışmaların önemli bir parçasıydı. Osmanlı Devleti, savaş boyunca askeri ve ekonomik olarak zor durumda kaldı ve bu nedenle savaşın finansmanını sağlamak için dış yardıma ihtiyaç duydu.

Bu kapsamda, Osmanlı Devleti'nin ilk dış borcunu alması için Fransa, İngiltere ve İtalya gibi Avrupa güçleriyle borç anlaşmaları yapıldı. Bu borçlar, Osmanlı Devleti'nin savaş sırasında karşılaştığı mali zorlukları hafifletmek ve savaşa devam etmek için kullanıldı. Bu dış borç anlaşmaları, Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığı üzerinde önemli etkilere sahip olmuş ve daha sonraki yıllarda dış borçlar ve borçlarla ilgili mali sorunlarla karşı karşıya kalmasına yol açmıştır.

Osmanlı'da İlk Dış Borç Kimin Zamanında Alındı?

Osmanlı'da ilk dış borç Abdülmecid döneminde, 1854 yılında Kırım Savaşı'nı finanse etmek için alınmıştır. Bu borç, İngiltere'den 200.000 sterlin tutarında alınmıştır.

Bilinen ilk dış borç olmasına rağmen, Osmanlı'nın daha önce de borçlandığına dair bazı rivayetler mevcuttur. Fakat bu borçların resmi kayıtları bulunmamaktadır.

1854'ten sonra Osmanlı, mali sıkıntılar nedeniyle peş peşe borçlanmaya devam etmiştir. Bu durum, Osmanlı'nın mali bağımsızlığını kaybetmesine ve Avrupa devletlerine karşı bağımlı hale gelmesine yol açmıştır.