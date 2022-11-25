Osmanlı Donanmasının Yakıldığı Yerler - Sırasıyla Osmanlı Donanması Nerelerde, Kaç Kez Yakıldı?

Osmanlı donanmasının yakıldığı yerler sırasıyla 1571 yılında başlayan 1854 yılına kadar devam eden bir süreçtir. Osmanlı donanması nerelerde yakıldı sorusunun cevabı ilköğretim dönemindeki tarih derslerinde de anlatılır. Osmanlı donanması kaç kez yakıldı diye merak ediyorsanız toplamda 4 kez bu olayın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Osmanlı donanmasının yakılma nedenleri ve tarihleri yazımızın devamında.

Osmanlı Donanması Nerelerde Yakıldı?

Osmanlı Devleti'nin donanması tarih boyunca 4 kez yakılmıştır. Bu olaylar kronolojik sıraya göre aşağıdaki şekildedir.

• Donanmanın ilk yakılışı 1571 yılında İnebahtı Savaşı esnasında olmuştur. Donanma, Haçlılar tarafından Akdeniz'de yakılmıştır.

• Donanmanın 2. Yakılışı 1770 yılında Padişah 3. Mustafa döneminde Çeşme'de Ruslar tarafından gerçekleştirilmiştir.

• Osmanlı donanmasının 3. Yakılışı ise 1827 yılında, 2. Mahmut döneminde "Navarin Olayı" ile gerçekleşmiştir.

• Osmanlı donanmasının son yakılışı ise 1854 yılında Sultan Abdülmecid döneminde Sinop'ta Ruslar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Osmanlı donanmasının yakılması, devlete maddi ve manevi anlamda büyük kayıp yaşatmıştır. Kısa süre içerisinde donanmayı tekrar teşkil etmeye çalışan devlet, farklı alanlardan baskılara maruz kalmıştır. Bu da devletin gün be gün güçsüz kalmasına neden olmuştur.