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Giriş Tarihi: 2.9.2022 14:20 Son Güncelleme: 2.9.2022 14:20

Osmanlıca Harfler - Osmanlıca Alfabe Harfleri Başta, Ortada, Sonda Yazılışları, Okunuşları ve Türkçe Karşılığı

Osmanlıca Harfler - Osmanlıca Alfabe Harfleri Başta, Ortada, Sonda Yazılışları, Okunuşları ve Türkçe Karşılığı

Dünya üzerinde 624 sene hüküm sürmüş, milyonlarca insana Devlet olmuş, tarihe unutulmayacak izler bırakmış ve adından hala söz ettiren Osmanlı İmparatorluğu; sahip olduğu kültürü sayesinde günümüzde dahi ilgi çekmektedir. Bu kültürlere ait birçok eser ve tanımlama ise Osmanlıca ile günümüze kadar ulaşmıştır. Osmanlıca harfler çeşitli dillerde olduğu gibi sembolize olarak oluşturulmuştur ve Osmanlıca alfabe içerisinde yerini almaktadır. Peki ya, Osmanlıca harfler hangileridir, Osmanlıca alfabe harflerinin başta, ortada ve sonda yazılışları nasıldır, okunuşları ve Türkçe karşılıkları nelerdir? Sizler için derledik...

Osmanlı alfabesi; Arap-Fars alfabesinin bir uyarlaması olarak bilinmektedir. Teknik açıdan oldukça dikkat edilerek incelenmesi gereken bir dil ve alfabe olarak da bilinmektedir. Osmanlı Türkçesi alfabesi başta ortada sonda çeşitli şekillerde farklılıklar gösterebilmektedir. Ayrıca; bir yazıyı, tüm ses inceliklerini açıklayarak yazılan alfabeden farklı bir alfabeye yahut yazı sistemine çevirmek olarak da bilinen transkripsiyon terimini de sizler için inceledik...

OSMANLICA HARFLER

Osmanlı alfabesi, Osmanlı döneminde kullanılmış ve Arap-Fars alfabesinin uyarlaması olan bir alfabe olarak bilinmektedir. Eski bir alfabe çeşidi olan Osmanlıca alfabe içerisinde 34 adet Osmanlıca harf bulunmaktadır. Osmanlı alfabesi Arap alfabesi gibi yazılmış olsa da, birçok açıdan oldukça farklıdır. Osmanlıca harfleri telaffuz açısından da, teknik açıdan da farklıdır. Örneğin; Elif harfi sonda ve ortada ''A'' olarak okunmaktadır, Vav harfi sonda ve ortada o,ö,u,ü olarak okunmaktadır, kısmen ise V olarak kullanılabilir vs... İşte Osmanlıca harfler;

Osmanlıca Alfabe Harfleri Başta, Ortada, Sonda Yazılışları, Okunuşları ve Türkçe Karşılığı

Osmanlıca alfabe içerisinde bulunan mevcut harfler, okunuşları bakımından birbirinden farklılık göstermektedir ve bunlar çeşitli kurallar etrafında şekillendirilmiştir. Bu kuralların en başında ise telaffuz etmek ve okumak gerekmektedir. Osmanlıca alfabesi içerisinde bulunan harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları da birbirinden farklı olmaktadır. Osmanlı alfabesi, ve okunuşları Arapça veya Farsça alfabeye göre birçok farklılığı ön plana çıkartmaktadır. Osmanlı alfabesi içerisinde 34 harf bulunmaktadır ve bu harflerin kelimelerin başında, ortasında ve sonunda bulunan yazılışları, farklı işaretlerin öğrenilmesini zorunlu kılmaktadır, çünkü Osmanlıca bu açıdan, teknik bir zorunluluğu; basit bir şekilde irdelemektedir. Osmanlıca alfabe harflerinin başta, ortada, sonra yazılışlarını, okunuşlarını ve Türkçe karşılıklarını özet bir tablo halinde inceleyelim;

Yalnız Başına

Kelimenin Sonunda

Kelimenin Ortasında

Kelimenin Başında

İsmi

Günümüz Türkçesi İle

elif

a, e

hemze

', a, e, i, u, ü

be

b

pe

p

te

t

se

s

cim

c

çim

ç

ha

h

h

dal

d

zel

z

re

r

ze

z

je

j

sin

s

şın

ş

sat, sad

s

ﺿ

dat, dad

d, z

t

z

ayın

', h

gayın

g, ğ

fe

f

kaf

k

kef

k, g, ğ, n

gef1

g, ğ

nef, sağır kef

n

lam

l

mim

m

nun

n

vav

v, o, ö, u, ü

he

h, e, a

lamelif

la

ye

y, ı, i

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Osmanlıca Harfler - Osmanlıca Alfabe Harfleri Başta, Ortada, Sonda Yazılışları, Okunuşları ve Türkçe Karşılığı
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