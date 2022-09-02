Osmanlıca Harfler - Osmanlıca Alfabe Harfleri Başta, Ortada, Sonda Yazılışları, Okunuşları ve Türkçe Karşılığı

Osmanlı alfabesi; Arap-Fars alfabesinin bir uyarlaması olarak bilinmektedir. Teknik açıdan oldukça dikkat edilerek incelenmesi gereken bir dil ve alfabe olarak da bilinmektedir. Osmanlı Türkçesi alfabesi başta ortada sonda çeşitli şekillerde farklılıklar gösterebilmektedir. Ayrıca; bir yazıyı, tüm ses inceliklerini açıklayarak yazılan alfabeden farklı bir alfabeye yahut yazı sistemine çevirmek olarak da bilinen transkripsiyon terimini de sizler için inceledik...

OSMANLICA HARFLER

Osmanlı alfabesi, Osmanlı döneminde kullanılmış ve Arap-Fars alfabesinin uyarlaması olan bir alfabe olarak bilinmektedir. Eski bir alfabe çeşidi olan Osmanlıca alfabe içerisinde 34 adet Osmanlıca harf bulunmaktadır. Osmanlı alfabesi Arap alfabesi gibi yazılmış olsa da, birçok açıdan oldukça farklıdır. Osmanlıca harfleri telaffuz açısından da, teknik açıdan da farklıdır. Örneğin; Elif harfi sonda ve ortada ''A'' olarak okunmaktadır, Vav harfi sonda ve ortada o,ö,u,ü olarak okunmaktadır, kısmen ise V olarak kullanılabilir vs... İşte Osmanlıca harfler;

ﺍ

ﺀ

ﺏ

ﭖ

ﺕ

ﺙ

ﺝ

ﭺ

ﺡ

ﺥ

ﺩ

ﺫ

ﺭ

ﺯ

ﮊ

ﺱ

ﺵ

ﺹ

ﺽ

ﻁ

ﻅ

ﻉ

ﻍ

ﻑ

ﻕ

ﻙ

ﮒ

ﯓ

ﻝ

ﻡ

ﻥ

ﻭ

ﻩ

ﻻ

ﻯ

Osmanlıca Alfabe Harfleri Başta, Ortada, Sonda Yazılışları, Okunuşları ve Türkçe Karşılığı

Osmanlıca alfabe içerisinde bulunan mevcut harfler, okunuşları bakımından birbirinden farklılık göstermektedir ve bunlar çeşitli kurallar etrafında şekillendirilmiştir. Bu kuralların en başında ise telaffuz etmek ve okumak gerekmektedir. Osmanlıca alfabesi içerisinde bulunan harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları da birbirinden farklı olmaktadır. Osmanlı alfabesi, ve okunuşları Arapça veya Farsça alfabeye göre birçok farklılığı ön plana çıkartmaktadır. Osmanlı alfabesi içerisinde 34 harf bulunmaktadır ve bu harflerin kelimelerin başında, ortasında ve sonunda bulunan yazılışları, farklı işaretlerin öğrenilmesini zorunlu kılmaktadır, çünkü Osmanlıca bu açıdan, teknik bir zorunluluğu; basit bir şekilde irdelemektedir. Osmanlıca alfabe harflerinin başta, ortada, sonra yazılışlarını, okunuşlarını ve Türkçe karşılıklarını özet bir tablo halinde inceleyelim;