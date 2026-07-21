ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! 2026 YKS Tercih Kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlandığını belirterek, tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ifade etti.

ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! 2026 YKS Tercih Kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 YKS tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Ersoy, "2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek." dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! 2026 YKS Tercih Kılavuzu yayımlandı

YKS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öte yandan Ersoy, geçtiğimiz saatlerde 2026-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adayları, onlara destek olan aileleri ve sürece aktif katkı sağlayan tüm eğitim camiasını tebrik eden Ersoy, üniversiteye yerleşeceklerin öğrenimlerini en iyi şekilde tamamlayacaklarına ve ülkeye faydalı görevler üstleneceklerine olan inancının tam olduğunu belirtti.

ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! 2026 YKS Tercih Kılavuzu yayımlandı

YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin bugün itibarıyla sona erdiğini aktaran Ersoy, "Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS sonuçlarını ilan ettik, hayırlı olsun. Sınav sonuçlarını kurumsal web sayfamız 'https://ykssonuc.osym.gov.tr/' linki üzerinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecimiz başlayacak. 2026-YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

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ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! 2026 YKS Tercih Kılavuzu yayımlandı

İKİ SORU İPTAL EDİLDİ

Tercih sürecinde adayların ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacakları kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını tavsiye eden Ersoy, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! 2026 YKS Tercih Kılavuzu yayımlandı

"20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026-YKS'nın madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapılmıştır."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÖSYM

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