ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! 2026 YKS Tercih Kılavuzu yayımlandı

YKS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öte yandan Ersoy, geçtiğimiz saatlerde 2026-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adayları, onlara destek olan aileleri ve sürece aktif katkı sağlayan tüm eğitim camiasını tebrik eden Ersoy, üniversiteye yerleşeceklerin öğrenimlerini en iyi şekilde tamamlayacaklarına ve ülkeye faydalı görevler üstleneceklerine olan inancının tam olduğunu belirtti.