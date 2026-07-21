ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! 2026 YKS Tercih Kılavuzu yayımlandı
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlandığını belirterek, tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ifade etti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 YKS tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.
TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Ersoy, "2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek." dedi.
YKS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI
Öte yandan Ersoy, geçtiğimiz saatlerde 2026-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adayları, onlara destek olan aileleri ve sürece aktif katkı sağlayan tüm eğitim camiasını tebrik eden Ersoy, üniversiteye yerleşeceklerin öğrenimlerini en iyi şekilde tamamlayacaklarına ve ülkeye faydalı görevler üstleneceklerine olan inancının tam olduğunu belirtti.
YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin bugün itibarıyla sona erdiğini aktaran Ersoy, "Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS sonuçlarını ilan ettik, hayırlı olsun. Sınav sonuçlarını kurumsal web sayfamız 'https://ykssonuc.osym.gov.tr/' linki üzerinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecimiz başlayacak. 2026-YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.