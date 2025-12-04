ÖSYM ile YTB arasında işbirliği protokolü

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, protokolle ÖSYM tarafından yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) gibi uygulamaların daha fazla ülkede yapılması ve daha nitelikli öğrencilere ulaşılmasına katkı sağlanacak.

Protokole ilişkin ÖSYM Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve YTB Başkanı Abdulhadi Turus katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ersoy, ÖSYM olarak uluslararasılaşma anlamında önemli adımlar attıklarını belirtti.

TR-YÖS ile YTB'ye sınav hizmeti sunmak istediklerini aktaran Ersoy, uluslararası anlamda geçerliliklerini ortaya koymayı amaçladıklarını kaydetti.

YTB'nin ülke için son derece önemli bir kuruluş olduğuna değinen Ersoy, "Kendim de daha önce içinde bulunduğum bu kuruluş, dünyada 100'ün üzerinde ülkede aktif olarak hizmet vermektedir. Türkiye'ye öğrenci seçiminde bana göre en nitelikli kuruluşların başında geliyor. Benim görev yaptığım dönemde 150-200 bin öğrenci arasından mülakatlar yapıyorduk. Türkiye'nin kültürünü, eğitimini ve turizmini tanıtmada çok büyük görev icra ediyorsunuz. Bu faaliyetlere bizler de ÖSYM olarak katkıda bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

e-TEP sınavını yaygınlaştırmak istediklerini bildiren Prof. Dr. Ersoy, Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'na (e-YDTS) ilişkin "Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilere Türkçe sınavını ülkemizde ve bulundukları ülkede yapacağız. Belki sizler de seçeceğiniz öğrencileri yurt dışında sistemden seçebileceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

- Dört temel beceriyi ölçen Arapça uygulaması geliyor

ÖSYM Başkanı Ersoy, dört temel beceriyi ölçen İngilizce uygulamasının ardından Türkçe için de çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi.

Arapça uygulaması için de çalışmalara başlandığını kaydeden Ersoy, "e-ARAPÇA sınavını dört temel beceri kapsamında düzenlemeyi hedefliyoruz. Uluslararası standartlarda bizim kadar güvenli sınav yapan kuruluş yok. Hedefimiz ÖSYM'yi bu anlamda sınav merkezi yapmak. Bunları da devletin diğer kurumları ile işbirliği içerisinde gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

"BU PROTOKOLLE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ ÖĞRENCİLERE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SUNACAĞIZ"

YTB Başkanı Turus da ÖSYM ile yapılan işbirliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

160 ülkede öğrenci seçme işlemleri yaptıklarını anımsatan Turus, yaklaşık 125 bin öğrencinin Türkiye burslarına müracaat ettiğini aktardı.

Protokolle ÖSYM'nin tecrübesinden faydalanacaklarını vurgulayan Turus, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki çok nitelikli öğrencileri Türkiye'ye sizlerin de sayesinde getireceğiz. Bu protokolle dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere fırsat eşitliğini sunacağız. Dünyada istedikleri kaliteli eğitime erişemeyen birçok öğrenciye Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve ÖSYM ile YTB işbirliği çerçevesinde bu fırsatı sağlayacağız. ÖSYM'nin bizlere vereceği bu katkı uluslararası ortamda bizim de gücümüzü artıracak. Dünyada uluslararası öğrenci seçiminde muadil olan diğer sınavların bu işbirliğiyle önüne geçeceğiz. Uluslararası öğrencilere daha hızlı ulaşacağız."