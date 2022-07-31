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Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM son dakika duyurdu: 2022 KPSS soru ve cevapları yayımlandı
Giriş Tarihi: 31.7.2022 17:59 Son Güncelleme: 31.7.2022 18:00

ÖSYM son dakika duyurdu: 2022 KPSS soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM son dakika duyurdu: 2022 KPSS soru ve cevapları yayımlandı

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ;

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayın

2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayın

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ÖSYM son dakika duyurdu: 2022 KPSS soru ve cevapları yayımlandı
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