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Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: ÖSYM sınav takvimini açıkladı: YKS, KPSS...
Giriş Tarihi: 6.11.2023 14:39 Son Güncelleme: 6.11.2023 14:46

Son dakika: ÖSYM sınav takvimini açıkladı: YKS, KPSS...

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 yılı sınav takvimini açıkladı. Başkan Ersoy, YKS'nin 8-9 Haziran'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Son dakika: ÖSYM sınav takvimini açıkladı: YKS, KPSS...

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy: Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

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Son dakika: ÖSYM sınav takvimini açıkladı: YKS, KPSS...
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