ÖSYM’den YKS rehberi

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular devam ederken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler için "Sıkça Sorulan Sorular"ı yayımladı.Başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla ya da ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden 23 Mart'a kadar yapılabilecek.Adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile 24 Mart'a kadar yatırabilecek.6 Şubat'taki depremlerde, afet bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas- Gürün'de ikamet eden veya bu il/ilçelerde ortaöğretim son sınıfta öğrenim gören adaylardan, sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacak.