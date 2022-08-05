ÖSYM’nin soru havuzu sil baştan

ÖSYM geçmişte yaptığı birçok sınavın sorularını daha sonra belli bir ücret karşılığında yayınevlerine satabiliyor. Yayınevleri de bu soruları kendi kitaplarında "ÖSYM'nin çıkmış soruları" olarak yayımlayabiliyor. Ancak piyasanın kullanımına verilen bu sorular ÖSYM'nin havuzundan temizlenmek zorunda. KPSS'nin iptaline neden olan aynı sorunun sadece KPSS'de değil geçmiş yıllardaki DGS'lerden (Dikey Geçiş Sınavı) birinde de sorulmuş bir soru olabileceği iddiası da değerlendiriliyor. İddiaya göre; bu sınav yapıldıktan sonra sorular yayınevlerine satılmış, ancak o soru ÖSYM'nin soru havuzundan çıkarılmamış. Benzer bir ihmalkârlık diğer sorular için de geçerli olabileceği için ÖSYM'nin soru havuzunun tamamen temizlenip yeniden güvenli soru bankası oluşturulması gündemde. İptal edilen KPSS ile ertelenen diğer sınavlar için ÖSYM kolları sıvadı. 17 Eylül'e ertelenen sınav için yepyeni bir soru havuzu oluşturulacak. SABAH'a konuşan uzmanlar, "Sorular yeniden hazırlanmalı ve genel olarak yeni bir soru havuzuna ihtiyaç var. Bu diğer sınavlar için de yapılmalı" dedi.ile ilgili yürütülen soruşturma sürecinde yaşananların 2023'teki seçim öncesi toplum üzerinde güven sorunu ve şaibe yaratmak isteyenlerinkirli oyunu olabileceği de değerlendiriliyor./ANKARA