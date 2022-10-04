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Giriş Tarihi: 4.10.2022 15:44 Son Güncelleme: 4.10.2022 15:44

Otağ Nedir? Eski Türkçe Otağ Ne Demek, İslamiyet Öncesi Türklerde Ne Anlama Gelir?

Otağ Nedir? Eski Türkçe Otağ Ne Demek, İslamiyet Öncesi Türklerde Ne Anlama Gelir?

Otağ kelimesi, tarih araştırmalarının artışı ile birlikte merak uyandıran bir terimdir. Son dönemde insanlar tarafından sıkça duyulması ile anlamı merak edilmiş ve bunun için internet arama motorlarında pek çok insan “Otağ nedir?” sorusunun yanıtını aramıştır. Biz de bu yazımızda sizler için merak edilen “Otağ nedir? Eski Türkçede otağ ne demek, İslamiyet öncesi Türklerde ne anlama gelir? sorularının yanıtlarını derledik.

Otağ nedir, İslamiyet öncesi Türklerde sıkça kullanılan bir kelimedir. Öyledir ki İslamiyet sonrası Türklerde de kullanılmış ve günümüze ulaşmıştır. Farklı anlamlara gelebilen kullanımları bulunan bu kelime ayrıca günümüzde kullandığımız "oda" kelimesinin kökeni olarak da bilinir. Bu nedenle pek çok araştırmacı bu kelime hakkında "Otağ nedir, Eski Türkçe otağ ne demek, otağ İslamiyet öncesi Türklerde ne anlama gelir?" gibi soruların yanıtlarını arar.

Otağ Nedir?

Otağ kelimesi ilk olarak Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-it Türk eserinde yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre karşılığı bulunan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre otağ kelimesinin karşılığı "çerge, büyük ve süslü çadır" şeklindedir. Otağın günümüzde kullanılan çadırlardan farkı yuvarlak ve süslü olmasıdır. Günümüzde sıkça kullanılan bir kelime olan "oda" kelimesinin kökeni de "otağ" kelimesine dayanmaktadır.

Eski Türkçede Otağ Ne Demek?

Otağ kelimesi Eski Türklerde yani İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde, "duman tütmek, ateş yakmak" anlamlarında kullanılmaktaydı. Bu kelime aynı zamanda; Türk, Moğol ve Altay kültürlerinde hükümdarlarının ve ayrıca Osmanlı devletinde padişahların da kullandığı "geçici, ihtişamlı ve büyük konaklama yerleri" anlatmak için kullanılmaktaydı. Örnek kullanım olarak ise; "Hükümdarımız otağına çekildi" cümlesi verilebilir.

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Otağ Nedir? Eski Türkçe Otağ Ne Demek, İslamiyet Öncesi Türklerde Ne Anlama Gelir?
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