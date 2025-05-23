Otçul Dinozorların Adı Nedir? Otçul Dinozorların İsimleri ve Türleri

Otçul dinozorlar, yani bitki ile beslenen dinozorlar, en yaygın türlerdendir. Genellikle uzun boyunlu ya da büyük gövdeli olurlar. Bunun nedeni ise bol miktarda bitki tüketmeleri gerekmesindendir. Özellikle dinozorlara merakı olan kişiler; otçul dinozorların adı nedir, otçul dinozorların isimleri ve türleri nelerdir gibi soruların yanıtlarını bilmelidir.

Otçul Dinozorların Adı Nedir?

Dünya üzerinde yaklaşık olarak 165 milyon yıl yaşadıktan sonra, yine yaklaşık olarak 65 milyon yıl önce Kretase Dönemi'nin sonunda soyları tükenen bu canlılar; etçil ve otçul olarak ayrılır. Otçul dinozorlar, genellikle saldırgan değillerdi fakat savunma mekanizmaları oldukça güçlüydü. Bu dinozorların en belirgin özellikleri, sırt boyunca uzanan plaka şekline benzer kemiksi yapılarının bulunmasıdır. Bilim insanlarına göre bu plakalar güçlü bir görünüm sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda karşı cins dinozorları etkilemeleri de sağlanıyor.

Otçul Dinozorların İsimleri ve Türleri Nelerdir?

Ağaçlardaki yaprakları, ağaç dallarını ve otları yiyen dinozorların sayısı bir hayli fazladır. Bu otçul dinozorlar arasında öne çıkan otçul dinozor türleri vardır. Onları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Brachiosaurus: Uzun boyunları ile ağaçların tepesinde yer alan yaprakları yiyebilen bu tür, dev gibi olması ile meşhurdur.

Stegosaurus: Sırtında yer alan plakalar ve kuyruğundaki dikenlerle tanınır.

Triceratops: Burnunun üstünde ve alnında 3 boynuzu olan, gergedana benzer bir dinozor türüdür.

Diplodocus: Çok uzun bir gövde ve kuyruğa sahip olan bu otçul dinozor, genellikle yerdeki bitkileri yemeyi tercih ederdi.

Ankylosaurus: Zırhlı gövdesi ve topuzlu kuyruğuyla savunması çok güçlüydü.