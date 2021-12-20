Öteleme Kinetik Enerji Nedir, Nelere Bağlıdır? Öteleme Kinetik Enerjisi Nasıl Hesaplanır?

Kütle ve hızın meydana getirdiği öteleme kinetik enerji, kinetik enerji konusunu öğrenenlerin karşısına kesinlikle çıkan konulardan bir tanesidir. Potansiyel enerji ve kinetik enerji gibi en temel iki enerjiyi de öğrendikten sonra detaylara inmek enerjinin ve hareketin mantığını iyi kavrayabilmek için oldukça önemli ve gereklidir. Bu içeriğimizde sizler için öteleme kinetik enerjiyi ele aldık.

Öteleme Kinetik Enerji Nedir?

Belirli düzeyde bir kütleye sahip olan cismi hareketsiz halden (V=0), belli bir hıza doğru ivmelendirmek için gereken iş, öteleme kinetik enerjidir diyebiliriz. Ya da bir başka noktadan ele alırsak, bir noktadan diğer noktaya doğrusal bir yol boyu yapılan hareket de diyebiliriz.

Belli bir doğru boyunca ilerleyen cisim (araba, bisiklet, ya da motosiklet olabilir), yolda koşan bir insan ya da hayvan, patlayan bir havai fişek, uçmakta olan bir uçağın sahip olduğu enerji… bu enerji türleri öteleme kinetik enerjisidir.

Öteleme Kinetik Enerji Nelere Bağlıdır?

Öteleme kinetik enerjisi, en temelde hıza bağlıdır. Eğer bir nesnenin hızı bulunmuyorsa, orada bir kinetik enerjiden bahsedemeyiz. Duran cisimlerde ancak bir potansiyel enerjinin varlığından söz edebiliriz. Öteleme kinetik enerjisi tamamen kütle ve hıza bağlıdır.

Öteleme Kinetik Enerjisi Nasıl Hesaplanır?

Her matematik işleminde, yani hesaplama işleminde olduğu gibi, öteleme kinetik enerjisini hesaplamak için de bir yönteme, yani bir formüle ihtiyacımız vardır. Aşağıda bulunan öteleme kinetik enerjinin formülü, bizlere öteleme kinetik enerjisini hesaplama imkanı sağlar.

Şimdi formülü inceleyelim. Formülde, öteleme kinetik enerjisinin tamamen kütle ve hıza bağlı olduğu çok açık. Bu noktada diyebiliriz ki: hareket halindeki bir nesnenin kütlesi ne kadar fazla ise, kinetik enerjisi de o kadar fazladır. Yine aynı şekilde formülden yola çıkarak söyleyebiliriz ki, durmuş vaziyette olan bir nesnenin kinetik enerjisi yoktur çünkü duran bir nesnede V=0'a tekabül edecektir. Aynı zamanda ışık gibi, belirli bir kütlesi olmayan nesnelerin de kinetik enerjisi bulunmaz.

Kinetik Enerji En Büyük Değeri Ne Zaman Alır?

Kinetik enerji, basit bir mantığa sahiptir. Süratin karesi ve kütle ile doğru orantılı olan kinetik enerji, sürat ve kütle arttıkça yükselir. Kinetik enerjinin en yüksek olduğu değer, nesnenin en hızlı noktasına ulaştığı andır.

Hız Arttığında Öteleme Kinetik Enerji Nasıl Değişir?

Hız arttıkça öteleme kinetik enerjinin kütlesi sayesinde aldığı hız artar ve buradan bir kuvvet doğar. Biz bu kuvvete öteleme kinetik enerji deriz. Hız arttığında öteleme kinetik enerji yükselir ve bu yönde bir değişiklik gerçekleşir.