‘Otizmli Nazım’ Hacettepe’yi kazandı

Türkıye, Hacettepe Üniversitesi
Antropoloji Bölümü'nü kazanan otizmli Nazım Özgün İpek'i konuşuyor. Okul bulma ve eğitim sürecinde yaşadığı zorlukları Twitter'da paylaşan İpek "4 sene fırsatını bulunca ya dalga geçtiler ya dövdüler ya da eşyalarımı kaçırdılar. Ama arkadaşların bir kabahati yok, anneleri babaları 'Uzak dur o otistikten' dediler hep, yanımda duran arkadaş varsa annesi gelip çekiştirip aldı hep. Ben de baktım, bence bir farkımız yoktu?" dedi. Zorlu eğitim hayatında hep yanında olan öğretmeni Gönül Sözöz
'ün çabasını anlatan İpek, "Fotoğraftaki ilkokul öğretmenim, Gönül Sözöz. Hiç otizmli öğrencisi olmamış, 25 senelik ilkokul öğretmeniydi... Gönül öğretmenim kocaman sarıldı ilk gün, önce ittim onu, annem ve ablam dışında kimse dokunamazdı bana. 'Sen bana alışacaksın çocuğum, bana otizmi öğretirsen ben de sana okumanın zevkini öğreteceğim' dedi, 'Gözünün içi gülüyorsa kötü bir şey olmaz' diye düşündüm" dedi.