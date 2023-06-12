Ototrof Ne Demek? Ototrof Canlılar Nelerdir, Kaça Ayrılır?

"Ototrof ne demek?" sorusuna yanıt verilirken bu kavramın anlamına değinilmelidir. Böylelikle "Ototrof olma özelliği nedir?" diyenlerin bu beslenme şeklini tam olarak öğrenmeleri kolaylaşacaktır. Bununla birlikte pek çok kişinin yanıt aradığı "Ototrof canlılar kaça ayrılır, nelerdir?" sorusu da özbeslenenlerin özelliklerine göre açıklığa kavuşturulabilir. Daha sonra ise ototrof canlılara örnekler verilerek bu beslenme şekline dair bilgiler pekiştirilmelidir.

Ototrof Ne Demek?

Ototrof yani özbeslenen kavramı, organik bileşikleri inorganik bileşikleri kullanmak şartıyla üretebilme özelliğini temsil eder. Dolayısıyla özbeslenen canlıların inorganik bileşikleri kullanarak uzun molekül zincirlerini üretebildiği görülür. Bu bağlamda "Ototrof olma özelliği nedir?" diyenlere daha anlaşılır bir şekilde açıklama yapılması da mümkündür. Ototrof canlıların yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla ihtiyaç duydukları organik bileşiklerin tamamına inorganik bileşikleri sentezleyerek sahip oldukları söylenebilir. Bu canlıların organik bileşikleri sentezlemeleri söz konusu olduğu zaman karbondioksit indirgenir. Dolayısıyla bu süreçte meydana gelen olayda canlıların enerjiye gereksinim duyduğu bilinir. Bahsedilen bu enerji ise genelde güneş ışığı veya kimyasal enerji olarak öne çıkar. Böylelikle ototrof yani özbeslenen canlılar, heterotrof canlılardan farklı olarak kendi besinlerini üretme özelliğine sahip olur.

Ototrof Canlılar Kaça Ayrılır?

Canlılar beslenme şekillerine göre sınıflandırıldığı zaman ototrof, heterotrof ve hem üretici hem tüketici gibi üç ayrı grup ortaya çıkar. Bu gruplardan biri olan ototrof da özbeslenen ve üretici olarak adlandırılır. Çünkü ototrof canlıların güneş ışığı gibi enerji kaynakları sayesinde kendi besinlerini sentezleyebildiği görülür. Bununla birlikte "Ototrof canlılar nelerdir?" sorusuna yanıt verilmesi de önem arz eder. Bu canlılar kendi içinde fotosentetik ve kemosentetik ototroflar olarak ikiye ayrılır. Fotosentetik özbeslenenlerin besin sentezleme sürecinde ışık enerjisini kullandığı söylenebilir. Kemosentetik ototroflar ise klorofilleri olmadığından ötürü kimyasal enerjiyi kullanarak organik madde sentezini gerçekleştiren canlılardır. Ancak her iki ototrof canlı grubunun da organik besin üretme ve karbondioksit indirgeme gibi ortak özelliklere sahip olduğu belirtilmelidir. Ototrof canlılara örnekler verileceği zaman sıralanabilen maddeler ise şu şekildedir: