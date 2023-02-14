Otozomal Ne Demek? Biyolojide Otozomal Gen Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Otozomal ne anlama gelir dominant ve baskın kelimelerini ifade etmektedir. Kromozomlar, tüm canlılarda 2 farklı türde bulunmaktadır. Bu türler ise otozom ve genozom olarak ayrılmaktadır. Genozom kromozomlar cinsiyet belirleyen işlevler olarak bilinmektedir. Otozom kromozomlar ise diğer tüm özellikleri belirtmektedir. Bir diğer yandan otomozom kromozomlar bireyin göz rengini, saç rengini, boy uzunluğunu vs belirleyen genlerdir. Otozomal baskın ne demek, otomozomal gen nedir gibi sorular aşağıda yer almaktadır.

Otozomal Ne Demek?

Otozomal gen nedir, kelime anlamı olarak baskın- dominant olarak ifade edilmektedir. Otozomal ne demek bunu daha detaylı inceleyelim. Genler, kromozomlarda yer almaktadır. Otozomal kromozomlar insan vücudu kromozomlarıdır. Vücut kromozomları, canlı bedenlerde göz rengi, saç rengi, ten rengi gibi önemli etkenlerin belirleyicisi olarak görev almaktadır. İnsan vücudunda 44 otozom kromozom, canlılarda 2n-2 otozom kromozom bulunmaktadır. Her türde aynı seyretmekte olan hastalıkta çoğunlukla ebeveynler sağlıklı, aynı kuşak kardeşlerde hastalık görülmektedir. Akraba evlilikleri, aynı soydan gelmeleri ve mutand gen taşımaları sebebiyle hastalık riskini artırmaktadırlar. Otozomal resesif taşıyıcı çiftlerde bütün hamilelik için risk %25 iken, çocukların taşıma riski %50 olarak tespit edilmektedir.

Biyolojide Otozomal Gen Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Otozomal ne anlama gelir biyolojideki kelime anlamı şu şekildedir; bireyde genin kopyası ve genin farklı bir versiyonu bulunmaktadır. Buna bağlı olarak değişmiş olan genler, normal olan gene göre daha baskındır ya da normal olan genden daha üstündür. Bu esnada kişinin genetik olan bir rahatsızlıktan etkilenmesi nedeniyle oluşmaktadır. Kişiyi fazlasıyla etkilemiş olan bu genetik rahatsızlık, değişmiş olan gen aracılığıyla vücuda verilmesinden sonra gelen bilgiye bağlı olarak gelişmektedir. Bazı otozomal olan genetik hastalıklar, kişinin doğduğu günden başlayarak etkilemeye başlamaktadır. Diğer genler ise kişiyi sadece yetişkinlik döneminde etkisi altına almaktadır. Bunlar geç başlamakta olan rahatsızlıklar olarak bilinmektedir. Dominant olan baskın genetik hastalıklara huntington hastalığı ve polikistik böbrek hastalığı örnek olması için verilmektedir.

Otozomal baskın ne demek, kalıtım, ailede dominant yollarla aktarılan özelliklerdir. Bunun bir diğer ifadesi; kişi genin bir farklı bir de gerçek kopyasını taşımaktadır. Değişmiş genin orijinal gene karşı daha üstün olduğu gözlemlenmektedir. Otozomal hastalıklar her kuşakta görülmeyebilir. Akraba evlilikleri otozomal hastalık riskini ciddi oranda artırmaktadır. Ayrıca bu tür hastalıklar cinsiyet ayrımı da gözetmemektedir. Hastalık taşıyıcılığı yüksek olan çiftlerde hamileliklerinin her biri için %25 risk beklenirken, doğacak çocukların hastalık taşıma riskleri %50 olarak tahmin edilmektedir.