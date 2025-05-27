Ticari işletmeler, özellikle yoğun dönemlerde kaynaklarını eksiksiz değerlendirmek ister. Bu nedenle rezervasyon sistemlerini gerçek kişi sayısından daha fazla kayıt alacak şekilde tasarlayabilirler. Bu uygulama, işletmeye kârlılık sağlarken, bazen müşterinin zararına olabilecek durumlara da zemin hazırlar. Overbooking nedir, otelde ve uçakta overbook nedir gibi sorular müşteri memnuniyeti ile işletme verimliliği arasındaki çizgiyi sorgulatan sorulardır.

Overbooking Nedir?

Overbooking, kelime anlamı olarak "aşırı rezervasyon" ya da "fazladan yer ayırma" demektir. Bu uygulama, hizmet sağlayıcının elindeki gerçek kapasiteden daha fazla rezervasyon alması durumunu ifade eder. İşletmeler, belli oranda iptal, geç kalma veya gelmeme olasılığını göz önünde bulundurarak, istatistiksel tahminlerle bu yöntemi kullanabilir. Amaç, boş kalan koltuk ya da odaları en aza indirgemektir.

Bu sistem özellikle yüksek talep gören dönemlerde devreye girer. Otel veya uçak gibi belirli kapasiteyle çalışan yerlerde, her koltuğun ya da odanın dolması maliyet yönetimi açısından önemlidir. Ancak bazı durumlarda beklenen iptaller gerçekleşmez ve tüm müşteriler aynı anda hizmet almak isterse kapasite aşılır. İşte bu noktada sorun başlar.

Hizmet sağlayıcılar, overbooking kaynaklı mağduriyetlerde çözüm üretmekle yükümlüdür. Bu durumlarda başka bir tarihe ertelenme, alternatif hizmet sunulması ya da para iadesi gibi seçenekler devreye girer. Yani overbooking, hem planlı bir strateji hem de özenli bir kriz yönetimi gerektiren ticari bir uygulamadır.

Otelde ve Uçakta Overbook Nedir?

Otel ve havayolu sektörleri, overbooking uygulamasını en sık kullanan alanlardandır. Otellerde overbooking, genellikle yüksek sezonlarda, bayram tatillerinde ya da fuar zamanlarında görülür. Otel yönetimi, rezervasyonların bir kısmının iptal edileceğini varsayarak, kapasitenin üzerine rezervasyon kabul eder. Ancak bu iptaller gerçekleşmezse, gelen bazı müşterilere oda verilemez ve alternatif otel arayışı başlar.

Uçaklarda overbooking ise daha sistematik ve sıklıkla kullanılan bir uygulamadır. Havayolu şirketleri, geçmiş veriler ışığında bazı yolcuların check-in yapmayacağını önceden tahmin eder. Bu nedenle uçak kapasitesinden fazla bilet satar. Ancak tüm yolcular uçağa gelirse, koltuk sayısı yetersiz kalır ve bazı yolcular uçağa alınamaz. Bu durum genellikle "gönüllü yolcu arama", tazminat teklif etme ya da sonraki uçuşa yönlendirme gibi yollarla çözülür.

Her iki sektörde de overbooking yasal sınırlar içinde yapılabilir; ancak mağduriyet yaşanması hâlinde müşteri hakları devreye girer. Tüketicinin onayına dayalı çözümler sunulmadan işlem yapılması hem hukuki sorunlara hem de marka imajında zedelenmeye yol açabilir. Bu nedenle overbooking, dikkatli uygulanması gereken ve her zaman yedek bir plan gerektiren ticari bir stratejidir.