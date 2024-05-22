Oversize, günümüz modasında önemli bir yere sahip. Rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren bu tarz, her yaştan ve her bedenden insan tarafından tercih edilebilir. Doğru parçaları seçerek ve kombinleyerek siz de oversize tarzın keyfini çıkarabilirsiniz. Fakat önce oversize ne demek, oversize kalıp ne anlama gelir, Türkçe karşılığı nedir sorularının cevaplarını bilmelisiniz.

Oversize Ne Demek?

Oversize, İngilizce'de "büyük beden" veya "geniş kesim" anlamına gelen bir terimdir. Moda dünyasında ise beden ölçülerinden daha geniş ve bol olan kıyafetleri ifade eder. Oversize kıyafetler, rahatlık ve salaş bir tarz sunarak son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir.

Oversize kıyafetler, her yaştan ve her bedenden insan tarafından giyilebilen bir tarzdır. Rahat ve şık bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçimdir.

Oversize Kalıp Ne Anlama Gelir?

Oversize kalıp, standart bedenlere göre daha geniş omuzlar, göğüs, bel ve kollar anlamına gelir. Bu sayede oversize kıyafetler, giyen kişiye rahat bir hareket alanı sunar ve sıkma veya daralma hissi yaratmaz.

Oversize Türkçe Karşılığı Nedir?

Oversize kıyafetlerin Türkçe karşılığı tam olarak yoktur. Ancak, "bol kesim", "geniş kalıp", "salaş" veya "rahat" gibi kelimeler oversize tarzı tanımlamak için kullanılabilir.

Oversize Kıyafetlerin Bazı Özellikleri

Standart bedenlerden daha geniş bir kalıba sahiptirler.

Rahat ve salaş bir tarz sunarlar.

Hareket özgürlüğü sağlarlar.

Farklı beden tiplerine uygun olabilirler.

Farklı tarzlara uyarlanabilirler.

Oversize Kıyafetler, Şu Şekilde Kombinlenebilir:

Oversize bir tişört veya sweatshirt dar bir pantolon veya etek ile kombinlenerek dengeli bir görünüm elde edilebilir.

Oversize bir ceket veya mont tayt veya skinny jean ile kombinlenerek şık ve rahat bir tarz oluşturulabilir.

Oversize bir elbise kemer ile belden bağlanarak daha fit bir görünüm elde edilebilir.

Oversize Kıyafetler Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin Neler Yapabilirsiniz?