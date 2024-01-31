"Övme", birinin başarılarını, niteliklerini veya davranışlarını takdir etmek, onları yüceltmek ve olumlu özelliklerini dile getirmektir. Övgü, bir kişinin değerini anlamak ve ona saygı duymak için kullanılan güçlü bir araçtır. Bulmacalarda da oldukça yer alan bu kelimenin farklı alternatifte cevapları bulunmaktadır. Bu sebeple yanıtı merak edilmektedir. Övme bulmaca cevabı, bulmacada övme ne demek soruları bulmaca çözenleri oldukça düşündürmektedir.

Övme Bulmaca Cevabı Nedir?

Övme kelimesi için birçok cevap bulunabilir ve bunlar bulmacanın harf sayısına göre değişir.

Övme kelimesinin bulmacalardaki cevapları arasında en sık karşılaşılanlar arasında alkış, algış ve övgü yer alır. Bunlar, bulmacanın belirlediği harf sayısına ve diğer ipuçlarına bağlı olarak ortaya çıkar.

Ayrıca, övme kelimesinin başka cevapları da bulunmaktadır. Örneğin, dört harfli cevaplar arasında sena ve meth, altı harfli cevaplar arasında takriz ve tahsin, yedi harfli cevaplar arasında ise sitayiş bulunmaktadır.

Bulmacada Övme Ne Demek?