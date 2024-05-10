Oy Eş Anlamlısı Nedir? Oy Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Oy kelimesinin çok fazla kullanım alanı var. Sözlü veya yazılı olarak fikir beyanı anlamının yanı sıra, soyut olarak da pek çok alanda oy kelimesi kullanılıyor. Günlük hayattaki kullanımda farklılığa gitmek isteyen vatandaşlar ya da Türk Dili, Dil ve Anlatım gibi dersler alan öğrenciler Oy Eş Anlamlısı Nedir sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşağıda, oy kelimesi anlamı ve oy eş anlamlısı yer almaktadır.

OY EŞ ANLAMLISI

Oy sözcüğünün eş anlamlı kelimesi rey sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

OY NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Oy kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, oy kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey

- Bu tercihi belirten işaret, söz veya yazı

- Seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih

- Çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan bir seslenme sözü

OY KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- oya koymak (veya sunmak)

- oy vermek (veya kullanmak)

OY KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

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