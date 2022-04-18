Öyküleyici Anlatım Nedir? Öyküleyici Anlatım Örnekleri Ve Özellikleri

Örnek olarak bir tarih öğretmeni Osmanlı'nın son dönemlerinden Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar yaşanmış olayları öyküleyici anlatımla daha sürükleyici bir şekilde anlatabilir. Öyküleyici anlatımın bir diğer belirgin özelliği de yaşanmış veyahut yaşanması mümkün olan olayları anlatırken tercih edilmesidir.

Öyküleyici Anlatım Örnekleri

Örnek olarak öyküleyici anlatım tarzıyla yazılmış iki metin incelenebilir.

1-) Kayra, havanın kapalı olduğu bir gün evden çıktı. Evden çıktığında yağmurun çiselemeye başladığını gördü, şemsiye alması gerektiğini düşünerek eve geri döndü. Şemsiyesini alıp sokağa çıktıktan sonra gerçekten de tahmininin doğru olduğunu anladı çünkü yağmur hızını arttırmış sağanağa dönmek üzereydi. Bu nedenle daha fazla ıslanmamak için hemen şemsiyesini açtı ve yürümeye başladı, okula gitmek bugün biraz zor olacaktı.

2-) Sahneye çıkmak için sabırsızlanıyordu. Bu onun ilk konseriydi, ayaklarının titrediğini hissediyor, devamlı terleyen ellerini yine siliyordu. Gruptakiler ona devamlı olarak sakin olmasını telkin ediyor ve yanında olduklarını belli ederek ona destek oluyorlardı. Sahneye çıkmak için ismi anons edildiğinde kalabalıktan güçlü bir ses duyuldu, onu istiyorlardı. Yavaş adımlarla sahneye çıktı ve tüm heyecanı kayboldu. Tüm gece boyunca başarıyla şarkı söyleyeceği iyi bir sahne onu bekliyordu.

Öyküleyici Anlatım Biçimi Özellikleri

Genellikle hikaye, anı, roman, hikaye, söyleşi gibi metinlerde kullanılmaktadır.

Olaylar ilahi bakış açısı ile ve üçüncü şahıs ağzından anlatılabilir.

Kişi, mekan, zaman, olay, anlatıcı, bu anlatım türünün kilit teknikleridir.

Kelimelerin mecaz ve yan anlamları oldukça sık kullanılır.

Bir olay gerekir. Genelde öyküleyici anlatım bir olay örgüsü halindedir ve olaylar birbirini takip eder.

Sanat metinlerinde ve öğretici metinlerde öyküleyici anlatım sıklıkla kullanılır.

Öyküleyici anlatımda genelde ya yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olaylara yer verilir.

Sanat metinleri bu anlatım türüyle yazılır.

Sanat metinlerinde genelde bir anlatıcı bulunur ve bu kişi kurmacadan ibarettir. Fakat öyküleyici metinlerdeyse anlatıcı gerçek bir bireydi.

Anlatırken bu kurgu olan üçüncü şahıs, tüm bilgilere hakimdir.

Öyküleme Ne Demek?

Yaşanan veyahut yaşanması mümkün olayların, zaman, mekan, kişi ve olayın, anlatıcı tarafından aktarıldığı türdür. Bu anlatım türü genellikle hikayelerde, öykülerde, fabl ve destanlarda anlatılır.

Mecaz ve yan anlamın sıklıkla tercih edildiği bu türün içinde bir olayın olması ve yaşananların birbiriyle bağlantılı şekilde aktarılması şarttır. Olayın merkezde olduğu öyküleme, sadece sanat – edebiyat metinlerinde değil, öğretici metinlerde de kullanılabilir. Bu anlatım tekniğine öyküleme denir.