Türkçeyi güzel ve hakkıyla kullanmak için mutlaka yazım kurallarına dikkat etmek gerekmektedir. Zaman zaman bazı kelime ve terimlerde yazım hataları yapılabilmektedir. Bu kelimeler arasında 'öyleki' de yer almaktadır. Bahsi geçen yazım hatalarına düşmemek için öyleki nasıl yazılır, TDK'ye göre öyle ki ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının cevaplarını öğrenmek gerekmektedir.

Öyle ki Nasıl Yazılır?

Sözlük anlamı 'öyle, onun gibi, ona yakın' anlamlarına gelen 'öyle ki' sözcüğünün doğru yazım şekli 'ki'nin ayrı olarak yazılmasıdır. Burada kullanılan ki bağlaç olduğu için ayrı yazılması doğru yazım şeklidir. Öyle ki bitişik şekilde yazılması yanlıştır.

TDK'ye Göre Öyle Ki Ayrı mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu sözlükleri ve imla kılavuzuna göre, öyle ki sözcüğünün doğru yazım şeklinde öyle ve ki sözcüklerinin ayrı yazılması doğrudur. Bitişik şekilde yazımlar TDK'ye göre yanlış kabul edilmektedir, doğru yazılış olarak kabul edilen ayrı yazım şeklidir, bunun nedeni ise ki'nin burada ek olarak değil bağlaç görevi yapmasıdır.