Oysaki Nasıl Yazılır? TDK Oysa Ki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı? e1

Oysaki nasıl yazılır diye araştıranların, buradaki -ki'nin bitişik olarak yazıldığını öğrenmeleri gerekir. TDK oysa ki doğru yazılışı birleşik mi yoksa ayrı mı diyenler için bu bir kalıplaşmış sözcüktür ve ayrı olarak yazılmasına gerek yoktur. Sadece oysaki değil, dilimizde bağlaç olan ve buna karşın birleşik yazılan pek çok - ki'li kelime bulunur. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre oysaki doğru yazılışı nasıldır? Hangi durumlar için söylenir?

Oysaki Nasıl Yazılır?

Karşıt anlamlara sahip ve aralarında çeşitli yönlerden farklılıklar bulunan iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılan bir sözcük olan oysaki, halbuki ile aynı anlamı taşır. Tıpkı halbuki gibi oysakinin de, - ki bağlacı kalıplaşmış olduğu için birleşik olarak yazılır. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) belirlemiş olduğu yazım kurallarında, iyelik eki olarak kullanılan - ki eki bitişik yazılır. Ancak bağlaç görevi gören - ki ise ayrı olarak kullanılır.

Öte yandan Türkçede bağlaç olduğu halde bitişik yazılmasında bir sakınca bulunmayan kalıplaşmış sözcükler vardır. Bunlar;

Halbuki

Meğerki

İllaki

Mademki

Oysaki

Sanki

Belki

Çünkü

Bu kelimelerdeki -ki'ler bağlaçtır, ancak imla kurallarına göre ayrı değil bitişik olarak yazılmaları doğru kabul edilir. Bağlaç olan ve ayrı yazılan - ki'lere örnekler ise şu şekildedir;

Demek ki

Neyse ki

Kaldı ki

İyi ki

Yeter ki

Oysaki Cümle İçinde Kullanımına Örnekler

Zıtlıklar arasında anlam ilişkisi kurmayı sağlayan sözcüklerden biri olan oysaki, eşanlamlısı halbuki ile benzer durumları ifade etmeye imkan tanır. Bitişik yazıldığını bilmeyenler için oysakinin yazı dilindeki kullanımı, kafa karışıklığına yol açabilir. Yukarıda bahsedildiği üzere oysakide yer alan - ki, kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Buna örnek olarak aşağıdakiler verilebilir.

Oysaki ben onunla bir gelecek hayal etmiştim.

Oysaki Mehmet ne büyük umutlarla bu projeye başlamıştı.