Oyun hakkı güvence altında

Millî Eğitim Bakanlığı'nca çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak ve oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası hâline getirmek amacıyla hazırlanan 'Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı' yayımlandı. Belge kapsamında 6 hedef, 29 politika maddesi ve 90 eylem adımı belirlendi. Çocuğun üstün yararı doğrultusunda fiziksel oyunun önceliklendirilmesi, dijital oyun deneyimlerinin ise dengeli ve gelişimsel açıdan uygun biçimde ele alınması ile kurumlar arası koordinasyon, veri izleme ve değerlendirme altyapısının güçlendirilmesi de belgenin amaçları arasında yer alıyor.

SÜRE KISALMAYACAK

Teneffüs ve doğal oyun için ayrılan süre kısaltılmayacak; teneffüs, çocuğun bütüncül gelişimini destekleyen bir öğrenme zamanı olarak değerlendirilecek. Çocukların okul dışındaki zamanlarında da oyun, dinlenme ve serbest etkinliklere alan bırakan bir dengenin gözetilmesi sağlanacak. Okul bahçeleri ve oyun alanlarının çocukların güvenliğini tehdit edebilecek riskleri azaltacak şekilde düzenlenmesi ve güvenli oyun ortamlarının oluşturulması esas alınacak. Okul bahçeleri ve oyun alanları için çocuğun üstün yararını gözeten bir tasarım rehberi hazırlanacak. Geleneksel oyun zemin çizgilerinin yanı sıra "konuşan duvarlar" ve etkileşimli fiziki ortamlar gibi düzenlemeler yaygınlaştırılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör