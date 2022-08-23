Oyun sektörünün nabzı İstanbul’da atacak

Türkıye'nin en büyük oyun sektörü etkinliği Mobidictum İş Konferansı, 5-6 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. 600'den fazla markanın, 1500'den fazla katılımcının, 60'tan fazla konuşmacının ve 50 oyun gösteriminin yer alacağı etkinliğe yabancı girişimcilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Konferansın destekçisi ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) oldu. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Üniversitemiz ve ortağı olduğumuz Gaziantep OSB Teknokent olarak oyun geliştirme alanına da özel önem veriyoruz" dedi.