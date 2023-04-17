Oyun Teorisi Nedir? Oyun Teorisi Kime Aittir, Örnekleri Neler?

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Oyun Teorisi Nedir?

Oyun teorisi, farklı karar verme durumları arasında yapılan seçimlerin matematiksel modellemesi ile ilgilenen bir disiplindir. Bu disiplin, karar verme süreçlerinin sonuçlarını ve bunların birbirleriyle etkileşimlerini tahmin etmek için kullanılır.

Oyun teorisi, özellikle ekonomi, politika, psikoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerde kullanılır. Bu disiplin, oyuncuların ne kadar bilinçli veya rasyonel olabilecekleri, birbirleriyle nasıl etkileşim kurabilecekleri ve sonuç olarak ne tür kararlar alabilecekleri hakkında bir fikir verir.

Oyun teorisi, birçok farklı matematiksel modelleme tekniklerini kullanır. Bu modeller, karar verme durumlarının farklı yönlerini ve dinamiklerini ele alabilirler. Oyun teorisi, ayrıca birden fazla oyuncunun birbirleriyle etkileşimleri üzerinde yoğunlaşır ve sonuç olarak birçok farklı stratejinin nasıl uygulanabileceği konusunda da ipuçları sağlar.

Oyun Teorisi Kime Aittir?

Oyun teorisi, birçok farklı matematikçi, ekonomist ve bilim insanı tarafından geliştirilmiştir. Ancak, oyun teorisi olarak bilinen modern disiplinin temelleri, John von Neumann ve Oskar Morgenstern tarafından yazılan "Oyun Teorisi ve Ekonomik Davranış" (Theory of Games and Economic Behavior) adlı kitapla atılmıştır.

Bu kitap, oyun teorisinin ilk sistemli ve kapsamlı matematiksel analizlerini sunmuş ve oyun teorisi konusunda birçok açıdan önemli bir referans haline gelmiştir. Von Neumann ve Morgenstern'in çalışmaları, oyun teorisi disiplininin temellerini attığı için, genellikle oyun teorisinin kurucuları olarak kabul edilirler. Ancak, oyun teorisi üzerine çalışan birçok farklı bilim insanı ve araştırmacı vardır ve bu disiplin hala aktif olarak araştırılmaktadır.

Örnekleri Neler?

Oyun teorisi, birçok farklı alanda kullanılan bir disiplindir. İşte, oyun teorisi örneklerinden bazıları:

İşletme: İki şirketin birbirleriyle rekabet ettiği bir pazar düşünün. Bu durumda, her şirketin fiyat stratejisi, diğerinin stratejisine bağlıdır. Bu gibi durumlar, oyun teorisiyle modellenebilir.

Ekonomi: Bir ihaleye katılan birden fazla firma olduğunu düşünün. Bu firmaların her biri, en uygun fiyatı vermeye çalışırken, diğer firmaların ne yapacağına bağlı olarak bir strateji belirleyecektir. Bu durum da, oyun teorisiyle modellenebilir.

Politika: Bir seçim yarışında adaylar, diğer adayların stratejilerine göre hareket ederler. Örneğin, bir aday, rakibi seçmenin daha olası olduğu bir politika önerdiğinde, diğer aday da buna cevap vermek için kendi politikasını değiştirebilir.

Bilgisayar Bilimleri: İki yapay zeka programının birbirleriyle oyun oynadığını düşünün. Bu durumda, her programın kararları, diğer programın hareketleri ve stratejilerine bağlıdır.

Biyoloji: Hayvanlar, kaynaklarına erişmek için birbirleriyle rekabet ederler. Bu durumda, her hayvanın davranışı, diğer hayvanların davranışlarına bağlı olarak değişebilir.

Bu, oyun teorisiyle modellenebilecek birkaç örnekten sadece birkaçıdır. Oyun teorisi, birçok farklı alanda kullanılabilir ve her durumda, oyuncuların hareketleri ve stratejileri diğer oyuncuların davranışlarına bağlıdır.

Oyun Teorisi Kitapları

Oyun Teorisi ve Ekonomik Davranış - John von Neumann ve Oskar Morgenstern: Oyun teorisinin temelini atan bu kitap, birçok farklı durumda uygulanabilecek temel oyun teorisi kavramlarını açıklar.

Oyun Teorisi: Bir Uygulama Kılavuzu - Steven Tadelis: Bu kitap, oyun teorisini anlaşılır bir şekilde ele alır ve birçok farklı örnekle açıklar. Kitap, okuyucuların oyun teorisini pratikte kullanmalarına yardımcı olacak birçok araç ve teknik sunar.

Oyun Teorisi: Matematiksel Modeller ve Uygulamalar - Martin J. Osborne: Bu kitap, oyun teorisinin matematiksel temellerini ele alır ve oyun teorisinin birçok farklı uygulamasını açıklar. Kitap, okuyucuların oyun teorisinin en ileri düzeylerine kadar ilerlemelerine yardımcı olacak birçok teknik sunar.

Oyun Teorisi: Yaşamın Matematiği - Ian Stewart: Bu kitap, oyun teorisini matematiksel olmayan bir şekilde ele alır ve birçok farklı alanda uygulanabilecek pratik örnekler sunar. Kitap, oyun teorisi konusunda temel bir anlayış kazanmak isteyen okuyucular için idealdir.