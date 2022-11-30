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Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:33 Son Güncelleme: 30.11.2022 14:33

Öz Zıt Anlamlısı Nedir? Öz Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler denilmektedir. Öz kelimesinin zıt anlamlısı da merak edilen zıt anlamlı kelimeler arasında. Bu yazımızda da öz kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimeleri derledik. Öz zıt anlamlısı nedir? İşte öz kelimesinin zıt anlamlısı…

Öz Zıt Anlamlısı Nedir? Öz Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Öz kelimesinin anlam özelliklerine baktığımızda karşımıza oldukça zayıf bir kelime çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni öz kelimesinin oldukça özel bir anlam ifade etmesinden kaynaklanmaktadır. Öz kelimesinin içerdiği anlam biçimleri öğrenmek de kelimeyi çözümlemede önemli bir aşamadır. Öz kelimesinin anlamlarını inceledikten sonra zıt anlamına değineceğiz.

ÖZ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Öz kelimesinin anlamı, bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, kendi şeklindedir. Bir başka açıdan baktığımızda ise bir şeyin ana öğesini ifade eder. Öz; bir şeyin en kuvvetli veya kıvamlı bölümü, hülasa, zübde, ekstre anlamlarına da gelmektedir. Öz kelimeleri ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

  • "Herkes özünü düşünür"
  • "İşin özüne inmek aklına gelmiyordu"

ÖZ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre öz kelimesinin anlam kapasitesinden yukarıda bahsetmiştik. Buradan da görüldüğü gibi öz kelimesinin anlam özellikleri oldukça benzer anlamları vardır. Öz kelimesinin en çok merak edilen ve bu kelime için en önemli anlam ilişkisi zıt anlamdır. Öz kelimesinin zıt anlamlısı "üvey" kelimesidir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılamaz. Ancak cümle içerisinde karşıt anlam ifade etmektedirler. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi anlamak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

  • Herkes bir gün özüne dönecektir.
  • Her şeyin özü önce sevgidir.

ÖZ KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Türkçede birçok kelime birbiriyle etkileşim halindedir. Öz kelimesinin etkileşim halinde olduğu bazı kelimeler bulunmaktadır. Buna göre öz kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir:

  • Arı
  • Çay
  • Dere
  • Derun
  • Ekstre
  • Halis Mulis
  • Hamur
  • Kendi

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Öz Zıt Anlamlısı Nedir? Öz Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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