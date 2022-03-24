Ozalit Nedir, Anlamı Ne Demek? Ozalit Kağıdı Ne İşe Yarar, Nerede Kullanılır?

Daha çok plan ve kopya basımlar için kullanılan ozalit, makine ve inşaat projelerinin de baskılarında sıklıkla tercih ediliyor. İşte detaylar...

Ozalit Nedir?

Ozalit anlam olarak, ışığa duyarlı bir kağıt kaplama cinsi olarak biliniyor. Yüksek ışık şiddetini kağıda vurdurarak pozlanması sağlanıyor. Ardından amonyak eklenerek görüntü kağıt üzerine sabitleniyor.

Plan, kopya vb. basımlarda sıklıkla kullanılıyor. Pratik bir kullanımı olduğundan günümüzde sıklıkla tercih ediliyor. Ozalit, genellikle büyük ölçekteki kağıtlara yapılan baskılar olarak da anlamlandırılıyor.

Ozalit Ne İşe Yarar?

Ozalit baskılar genellikle talebe göre oluşturuluyor. Bu nedenle istenilen ölçülerde baskı işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Örneğin inşaat projelerinin daha büyük aşamada gösterilebilmesi ve daha rahat kullanılması amacı ile ozalit baskı yaptırılıyor.

Ozalit cihazları, detaylı olarak tasarlanıyor ve baskı konusunda rahatlıkla işlem yapıyor. İstenilen her yazı ya da resmi baskılayabiliyor. Bu nedenle pek çok firmanın vazgeçilmez ürünü olarak yer alıyor.

Ozalit Kağıdı Nerede Kullanılır?

Resim ve proje çoğaltmak amacıyla kullanılan ozalit kağıtları, ozalit çıktılarında kullanılıyor. Ozalit kağıdının yüzeyi, ışığa duyarlı bir madde ile kaplı oluyor ve bu sayede yüksek ışığın şiddeti ile kağıt üzerine pozlama yapılabiliyor. Bu özel kağıt, ışığa duyarlı olan her alanda rahatlıkla kullanılabiliyor.