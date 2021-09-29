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Haberler Eğitim Haberleri Ozan Eş Anlamlısı – Ozan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:25 Son Güncelleme: 29.9.2021 16:25

Ozan Eş Anlamlısı – Ozan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Ozan Eş Anlamlısı – Ozan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Şiir ve şarkı gibi eserler üretenlere verilen ozan ismi yaygın olarak kullanılıyor. Bu nedenle de ozan eş anlamlısı vatandaşlar için zaman zaman araştırma konusu oluyor. Herhangi bir kelimenin eş anlamlısı, bu kelimeye karşı olarak kullanılmak istenen ve bu sözcüğün tam aksi manasını ifade eden eş anlamlı kelimeleri bulmak için başta Türk Dil Kurumu'na ait sözlük olmak üzere, kelime sözlüklerine başvuruluyor. İşte, ozan eş anlamlısı ve kelime tanımı...

Günlük konuşmalarda ve yazıda yoğun olarak kullandığımız kelimelerin zıt ve eş anlamlıları zaman zaman merak konusu oluyor. Ozan kelimesi de yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer alıyor ve bu nedenle de ozan eş anlamlısı araştırılıyor. Türk Dil Kurumu ve farklı sözlüklerde yer alan tanımlarda, ozan kelimesinin eş anlamlısı bulunuyor. Ozan eş anlamlısını ve ozan sözcüğü tanımı aşağıda yer alıyor.

OZAN EŞ ANLAMLISI

Ozan sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler aşık ve şair sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

OZAN NE DEMEK?

Ozan kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK'ye göre ozan kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Şair

OZAN KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur.

OZAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

halk ozanı

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Ozan Eş Anlamlısı – Ozan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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