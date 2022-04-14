Özbekistan Para Birimi Nedir? Özbekistan Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Orta Asya'da yer alan Özbekistan Cumhuriyeti bakır, altın ve doğalgaz gibi önemli kaynaklara ve son yıllarda potansiyeli yükselişe geçen bir ekonomiye sahip ülkedir. Özellikle Asya kıtasındaki gelişmiş ülkelerden olan Özbekistan'ın para birimi nedir? Özbekistan para birimi kaç TL'dir? İşte detaylar...

Özbekistan Para Birimi Nedir?

Özbekistan'ın resmi para birimi ilk kez 1 Temmuz 1994 yılında tedavüle geçirilen Özbekistan Somudur. Som kelimesi Kırgızca, Özbekçe, Uygurca ve birçok Türk dilinde saf anlamına gelir.

Özbekistan Somunun alt birimine 'tiyin' denir.

Soma ait 1, 3, 5, 10, 20, 50 tiyin ve 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 Som olmak üzere toplam 14 çeşit madeni para ile 1000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000 olmak üzere 6 çeşit de banknot para vardır. Özbekistan Somu en çok ABD Doları, Türk Lirası, altın ve Euro'ya dönüştürülmektedir.

Özbekistan Para Birimi Kaç TL'dir?

Özbekistan para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiğini merak edilen bir konudur, bunun sebeplerinin en başında her iki ülkenin de Türk Devleti olması aynı zamanda birbirleri ile ticari ortaklıkları ve ithalat ihracat ilişkisi olması gelir. 1 Özbekistan Somu yaklaşık olarak 0.0013 Türk Lirasına tekabül eder.

Özbekistan Para Sembolü Nedir?

Uluslararası arası döviz kurlarında para birimleri para kodları ile geçer. Bütün para birimlerinin uluslararası para kodu ve sembolü vardır. Özbekistan Somunun para kodu UZS, sembolü ise so'm şeklindedir.