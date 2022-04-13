Özbekistan’da Saat Kaç? Türkiye Özbekistan Saat Farkı İle Taşkent’te Şu An Saat Kaç?

Asya kıtasında yer alan Özbekistan, yedi bağımsız Türk devletlerinden birisidir. Sovyet Birliği'nin dağılmasıyla bağımsız bir devlet olan Özbekistan yaklaşık 34 milyon nüfusa sahiptir. En kalabalık beş şehrinden birisi olan Taşkent, Özbekistan'ın başkentidir. Ülkenin saat dilimini merak eden herkes, oluşan kafa karışıklığını gidermeye çalışmıştır. Saat dilimleri başlangıç meridyeni esas alınarak ortak bir saat kullanmak amacıyla oluşturulmuştur. Her ülkenin saat dilimi bu durumda başlangıç meridyenine olan uzaklığına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Aynı boylam üzerinde bulunan ülkelerde ise ortak saat dilimleri esas alınmıştır. Böylece Özbekistan ile onun batısında kalan Türkiye arasındaki saat farkı da değişiklik gösterecektir. Özbekistan'da saatin kaç olduğu sorusu, ortak saat dilimine bağlıdır.

Özbekistan'da Saat Kaç?

Orta Asya'da özerk bir devlet olan Özbekistan, yedi bağımsız Türk devletlerinden birisidir. Bu ülkenin saat dilimi, başlangıç meridyeni esas alınarak hesaplanmıştır. Ülkeler arasında görülen saat farkı da bu meridyene olan uzaklığa bağlı olarak değişiklik göstermiştir.

Özbekistan'ın kalabalık şehirlerinden birisi olan başkent Taşkent'te ortak saat esas alınmıştır. Bu durumda Özbekistan'ın saat dilimi, UTC+5'tir. Bu ülkede yıl boyunca eş güdümlü evrensel zaman olduğu için, yaz saati uygulanmaz.

Özbekistan Türkiye Saat Farkı

Ülkeler arası saat farkı, hemen herkesin ilgilendiği bir konudur. Ülkeler arası yapılan seyahatlerde saat farkı kavramı daha çok önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda Orta Asya'da yer alan Özbekistan ile Türkiye arasındaki saat farkı merak edilenler arasındadır.

Her iki ülke farklı saat dilimlerinde yer alır. Özbekistan'ın Eşgüdümlü Evrensel saat UTC+5'tir. Bu ülkenin daha batısında yer alan Türkiye'nin saat dilimi UTC+3'dür. Bu durumda Özbekistan ile Türkiye arasında 2 saat vardır. Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Türkiye'nin 2 saat ötesindedir.

Özbekistan Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Özerk devletlerden birisi olan Özbekistan, her yıl milyonlarca turistin uğrak yeri olan bir ülkedir. Ülkeler arasında yapılan yolculukta saat farkı dikkate alınır. Bu durumda Türkiye ile Özbekistan arası yapılan yolculuklarda saat farkı esas alınır.

Özbekistan UTC+5 saat diliminde yer alırken, Türkiye, UTC+3 saat diliminde yer alır. Daha doğuda kalan Özbekistan, Türkiye'ye göre iki saat ileridedir. Yani Özbekistan'da saat 15:00 ise aynı gün Türkiye'de saat 13:00 olacaktır.