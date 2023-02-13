Özdeyiş Bulmaca Cevabı Nedir? Bulmacada Özdeyiş Ne Demek, Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Özdeyiş bulmaca cevabı için özdeyiş ne demek, öğrenmek daha yararlı olacaktır. Bir duygu ve düşünceyi kısa ve net bir şekilde anlatan sözcüklere özdeyiş denmektedir. Bulmacalarda pek çok sözcüğün kendisinin sorulmasının yanında eş anlamlıları da sorulmaktadır. Özdeyişin eş anlamlısı hangi kelime soru da bu noktada özdeyiş bulmacada 6, 8 ve 11 harfli cevap için önemlidir. Yine kim tarafından söylendiği belli olan özdeyişin bir den fazla eş anlamı olduğu için 6,7,11 harfli cevaplar sorulmaktadır.
Türk Dil Kurumu özdeyişi: "Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz vecize, ülger, kelamıkibar, aforizm, aforizma ve motto" olarak tanımlanmaktadır.
Çengel, kare, halka, altıgen sözcük avı bulmacalarında özdeyiş, sözlükteki anlamlarından kısa kısa verilerek bulmacalarda sorulmaktadır. Bulmaca cevabı için eş anlamlıları ve kendi anlamı verilirken farklı kullanımları da mevcuttur. Özdeyişin bulmacadaki cevapları:
Türkçede çoğu sözcüğün eş anlamlısı vardır ve bunlar bazen bulmacada cevap olarak sorulmaktadır. Özdeyişin eş anlamlısı da bulmacalarda sorulmaktadır. Özdeyişin eş anlamlıları birden fazladır. Bunlar: vecize ve kelamıkibar
Özdeyişin bulmacada 6,8 ve 11'li cevapları şunlardır:
6 harfli cevabı: vecize
8 harfli cevabı: aforizma
11 harfli cevabı: kelamıkibar