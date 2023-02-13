Özdeyiş Bulmaca Cevabı Nedir? Bulmacada Özdeyiş Ne Demek, Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Özdeyiş bulmaca cevabı için özdeyiş ne demek, öğrenmek daha yararlı olacaktır. Bir duygu ve düşünceyi kısa ve net bir şekilde anlatan sözcüklere özdeyiş denmektedir. Bulmacalarda pek çok sözcüğün kendisinin sorulmasının yanında eş anlamlıları da sorulmaktadır. Özdeyişin eş anlamlısı hangi kelime soru da bu noktada özdeyiş bulmacada 6, 8 ve 11 harfli cevap için önemlidir. Yine kim tarafından söylendiği belli olan özdeyişin bir den fazla eş anlamı olduğu için 6,7,11 harfli cevaplar sorulmaktadır.

Özdeyiş Ne Demek?

Türk Dil Kurumu özdeyişi: "Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz vecize, ülger, kelamıkibar, aforizm, aforizma ve motto" olarak tanımlanmaktadır.

Özdeyiş Bulmaca Cevabı Nedir?

Çengel, kare, halka, altıgen sözcük avı bulmacalarında özdeyiş, sözlükteki anlamlarından kısa kısa verilerek bulmacalarda sorulmaktadır. Bulmaca cevabı için eş anlamlıları ve kendi anlamı verilirken farklı kullanımları da mevcuttur. Özdeyişin bulmacadaki cevapları:

kelamıkibar

vecize

ülger

aforizm

aforizma

motto

Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Türkçede çoğu sözcüğün eş anlamlısı vardır ve bunlar bazen bulmacada cevap olarak sorulmaktadır. Özdeyişin eş anlamlısı da bulmacalarda sorulmaktadır. Özdeyişin eş anlamlıları birden fazladır. Bunlar: vecize ve kelamıkibar

Özdeyişin Bulmacada 6, 8, 11 Harfli Cevapları

Özdeyişin bulmacada 6,8 ve 11'li cevapları şunlardır:

6 harfli cevabı: vecize

8 harfli cevabı: aforizma

11 harfli cevabı: kelamıkibar