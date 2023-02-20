Özel İsim Nedir? Özel İsim Ne Demek, Örnekleri Neler?

Özel İsim nedir ve özel isim ne demek, Türkçe dil bilgisi konularında isimler başlığı altındadır. İsimler varlıklara verilişine göre, sayılarına göre ve varlıkların oluşuna göre üçe ayrılmıştır. Varlıklara verilişine göre özel isim ve cins isim olarak ikiye ayrılır. Özel isimler tek olan ve eşi benzeri bulunmayan isimlerdir. Özel isim örnekleri neler olduğuna bakacak olursak kişi isimleri olarak görürüz. Cin sisimden farkı ne, baktığımızda ise cins isim doğada hemen her şeyde bulunmaktadır.

Özel İsim Nedir?

Varlıkların, duyguların, düşüncelerin, kavramların ve çeşitli durumların karşılığı olarak kullanılan sözcüklere isim (ad) denir. İsimler:

1. Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler(cins isim, özel isim)

2. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler(Tekil isim, topluluk ismi, çoğul ismi)

3. Varlıkların Oluşuna Göre İsimler ( somut isim, soyut isim)

Olmak üzere üç ana başlığa ayrılmaktadır. Özel isim ve cins isim de varlıkların verilişine göre isimler başlığı altında yer almaktadır.

Özel İsim Cins İsimden Farkı Ne?

Tek olan, diğer varlıklara benzemeyen varlıkları karşılayan isimlerdir. Bu isimler, varlıklara sonradan verilir. Verilen bu isim, özel ismin verildiği kişi veya varlık tanındıktan sonra söz konusu kişi veya varlığı zihnimizde canlandırır ve onunla özdeşleşir.

Özel isimler:

• Kişi ad ve soyadları

• Kıta, devlet, ülke adları, millet isimleri

• Bölge, şehir, köy, semt, cadde, mahalle adları

• Dil, din, mezhep, ırk adları

• Eser(dergi, kitap, makale) isimleri

• Kurum, dernek, işletme isimleri

Olarak sıralanabilir.

Cins isimlerin özel isimlerden farkı ise: Aynı türden olan varlıkların ve kavramların ortak isimleridir. Örnek verecek olursak: ev, anne, sevgi, dergi, su, ceket, saat, mavi, daire, edebiyat, kulak, kol vb...

Özel İsim Örnekleri

Türkiye, Avrupa, Azeri, Türk, Yunan, İç Anadolu, İstanbul, Ankara, Türk Dil Kurumu, Vatan Caddesi, Türkçe, İngilizce, İslamiyet, Safahat, Sabah gazetesi

Cins İsim Örnekleri

Ağaç, öğrenci, asker, elma, pencere, insan, kuş…