Özel Karakter Nedir? Şifre Oluştururken Özel Karakter Ne Anlama Gelir, Hangi Harflerdir?

Özel karakter nedir sorusunu araştırırken bilgisayar kaynaklarından istifade edebilirsiniz. Bu özel karakterlerin bir kısmı klavye üzerinde bulunabileceği gibi klavyede bulunmayan karakterler de vardır. Şifre için en az bir özel karakter ne demek? Özel karakterler, özel simgelerin yanı sıra özel harfleri de kapsar. Özel karakter harfler nedir? Bilgisayarda özel karakterler nasıl yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Özel Karakter Nedir?

İlk bakışta klavye üzerinde bulamayacağınız karakterler özel karakter olarak adlandırılır. Klavye üzerinde yer alan tuşların bazılarına aynı anda bastığınızda bu özel karakterler ortaya çıkar. Bir dosya üzerinden karakter eşlemini açarak da özel karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz. Söz konusu özel karakterler bazı metinlerde ve sosyal medyada kullanılan ifadelerdir. Özel karakterleri pratik şekilde bulmak için özel karakterleri ortaya çıkaran tuş gruplarını ezberlemeniz gerekir.

Bilgisayarda Özel Karakterler Nasıl Yapılır?

Bazı web siteleri için şifre oluştururken şifrede özel karakter kullanmanız istenebilir. Söz konusu şifrelerde özel karakterlerin kullanılması, şifrelerin daha güvenli olması için alınmış bir önlemdir. Özel karakter kapsamında alt çizgi gibi kolay yapılan ifadeleri kullanabileceğiniz gibi daha kompleks karakterleri de kullanmanız mümkündür. Söz konusu kompleks karakterlere örnek olarak ®, ă, Ø, Ὠ, ∞, √ gibi ifadeler verilebilir.

Özel karakterlerin nasıl yapıldığı da merak edilen bir konudur. Kullandığınız word sayfasının "ekle" bölümünde "simge" işareti vardır. Bu menünün alt kısmında kompleks özel karakterleri bulabilirsiniz.