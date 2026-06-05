Özel okul seçerken bunlara dikkat

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) sayılı günler kala birçok aile özel okul de seçeneklerini araştırmaya başladı. Ancak uzmanlara göre okul seçiminde en sık yapılan hata, yalnızca bina, marka algısı ya da başarı reklamlarına odaklanmak oluyor. Eğitimciler, her öğrencinin farklı olduğunu ve "doğru okul" kavramının kişiye göre değiştiğini vurguluyor. Uzmanlara göre özel okul tercihinde önce öğrencinin akademik yapısı, öğrenme alışkanlıkları ve hedefleri değerlendirilmeli. Çok yoğun tempo uygulayan okullar bazı öğrenciler için avantaj sağlarken bazı öğrencilerde motivasyon kaybına yol açabiliyor. Bu nedenle okulun sistemiyle öğrencinin yapısının uyumlu olması önem taşıyor.

YABANCI DİL MODELİ

Velilerin en çok dikkat ettiği konuların başında yabancı dil eğitimi geliyor. Ancak uzmanlar, yalnızca haftalık ders saatine değil uygulama modeline bakılması gerektiğini belirtiyor. Konuşma pratiği, yabancı öğretmen desteği ve ikinci yabancı dil imkânları mutlaka sorgulanmalı.

ÖĞRETMEN İSTİKRARI

Okullarda öğretmen kadrosunun sık değişmesi öğrencinin uyum sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle velilerin okul ziyaretlerinde öğretmenlerin okulda ortalama çalışma süresini, rehberlik sistemini ve öğrenci takibini de sorması öneriliyor.

REHBERLİK SİSTEMİ

Uzmanlara göre yalnızca akademik başarı odaklı yaklaşım yeterli değil. Öğrencinin motivasyonunu takip eden, sınav kaygısı ve kariyer planlaması konusunda destek veren rehberlik sistemi de okul seçiminde belirleyici kriterlerden biri olmalı. Velilerin psikolojik danışman sayısını ve bireysel takip süreçlerini öğrenmesi öneriliyor.

REKLAM BAŞARISI YETERLİ DEĞİL

EĞİTİMCİLER, bazı okulların yalnızca derece yapan öğrencileri öne çıkarabildiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle velilerin tekil başarı hikâyelerinden çok okulun genel akademik gelişimine ve öğrenci memnuniyetine bakması gerektiği ifade ediliyor.



ULAŞIM VE SOSYAL HAYAT

OKULUN eve uzaklığı, servis süresi ve öğrencinin günlük yaşam dengesi de göz ardı edilmemeli. Uzun servis süreleri öğrencilerde yorgunluk ve dikkat kaybına yol açabiliyor. Kulüp çalışmaları, spor ve sanat imkânlarının da öğrencinin okula aidiyetini güçlendirdiği ifade ediliyor.