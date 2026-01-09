Özel okul ücretlerinde bilinmeyen ayrıntılar: Veliler bu detaylara dikkat!

Zam hesaplama sistemi neden değişti?

MEB, özel okullarda ücret artışlarını daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirmek amacıyla zam hesaplamasını objektif bir formüle bağladı. Buna göre ara sınıflarda eğitim ücretlerine yapılabilecek azami artış oranı yüzde 30.74 olarak belirlendi. Örneğin geçen yıl 100 bin TL olan bir okul yeni yılda ara sınıf eğitim ücretini en fazla 130 bin 740 yapabilir.

Bu oran nasıl hesaplandı?

Ara sınıflardaki zam oranı, ÜFE ve TÜFE ortalaması alınarak 1.05 katsayısı ile çarpılması yoluyla hesaplanıyor. Böylece artışların doğrudan ekonomik göstergelere endekslenmesi sağlanıyor.

Ara sınıf ile kademe başlangıcı neden ayrı değerlendiriliyor?

Aynı okulda bir üst sınıfa geçen öğrenciler ara sınıf kapsamında değerlendirilirken; ana sınıfı, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9'uncu sınıf gibi gruplar kademe başlangıcı olarak kabul ediliyor. Mevzuat, bu iki grup için farklı zam sınırları öngörüyor.

FAHİŞ ZAMLARA SON

-Kademe başlangıçlarında uygulanacak sınır ne?

MEB, bu yıl ilk kez kademe başlangıçlarında da üst sınır uygulamasını devreye aldı. Buna göre kademe başlangıcı eğitim ücretlerinde yapılabilecek tavan artış oranı yüzde 43.92 olarak hesaplandı. Örneğin geçen yıl 100 bin TL olan bir lise bu yıl ücretin en fazla 143 bin 920 TL yapabilir.

Okullar ek kalemler üzerinden zam yapabilir mi?

Hayır. Eğitim ücreti dışındaki hizmet kalemleri de sınır kapsamına alındı. Yemek, servis ve kahvaltı dışında kalan diğer hizmetlerde uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 29.28 ile sınırlandırıldı. Geçen yıl etüt, kulüp ve benzeri hizmetleri 20 bin TL olan okul bu yıl en fazla 25 bin 856 TL ücret talep edebilir.

Yemek ve servis ücretleri neden ayrı tutuluyor?

Yemek ve servis hizmetleri, eğitim ücretinden bağımsız maliyetler içerdiği için farklı kurallara tabi tutuluyor. Ancak bu kalemlerde yapılacak artışların da sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekiyor.

Sözleşmelerde hangi ayrıntılara dikkat etmeli?

Eğitim ücreti, ek hizmet bedelleri, hangi kaleme hangi oranın uygulandığı ve iade şartları mutlaka net biçimde incelenmeli. Uzmanlar, özellikle ara sınıf mı yoksa kademe başlangıcı mı olduğunun sözleşmede açıkça yer alması gerektiğine dikkat çekiyor.

Belirlenen sınırların aşılması halinde ne yapılabilir?

Mevzuata aykırı bir artış tespit edilmesi halinde veliler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak resmi şikâyet hakkını kullanabiliyor.