Özel okul ücretlerine zam enflasyon oranını geçmeyecek

Çocuklarını özel okula gönderen binlerce velilinin en çok merak ettiği konuların başında 2025'te yapılacak zamlar geliyor. Özel okullar eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapabiliyor. Ancak son birkaç yıldır yemek, kıyafet, servis ve kitap ücretlerine yüzde 100'lere varan zamlar yapılıyordu. Önceki gün gazetelerin eğitim editörleriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili bir çalışma hazırlığında olduklarını açıkladı. Buna göre, 2025'ye özel okullar bu kalemlerde de enflasyon artışı üzerinde zam yapamayacak.Bakan Tekin, "Özel okullar eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda telafi etme yoluna geçmişlerdi. Orada da bir yönetmelik çalışmamız var. Orada da bir düzenleme yapıyoruz" dedi. 2025'te öğretmen adayları için bir KPSS sınavı olmayacağını dile getiren Bakan Tekin, "2025'te ÖSYM ile yaptığımız protokol ile "Akademi Giriş Sınavı" adıyla bir sınavı organize ettik. O bu yıl ilk defa 13 Temmuz'da "Akademi Giriş Sınavı" adıyla yapılacak. Bu sınav sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecini başlatacağız" dedi. YKS ve LGS gibi sınavların yeni müfredata uygun olacağını kaydeden Bakan Tekin, "Öğrenci velilerine tavsiyem çocuklarının sadece ve sadece okulda öğretmenlerinin kendileriyle paylaştığı şeyler ve bizim kendilerine ulaştırdığımız EBA üzerinden ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar" diye konuştu.